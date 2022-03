Box office USA: “The Batman” ancora in testa

(Box office USA: incassi 11 – 13 marzo 2022) Al box office USA si riconferma campione d’incassi “THe Batman” seguito da “Uncharted” ancora in seconda posizione e dalla new entry “BTS: Permission to Dance on Stage — Seoul: Live Viewing”.

Nulla di nuovo al box office USA per quel che riguarda il primo posto della classifica, da due settimane “The Batman” guida la classifica della top ten delle sale americane.

Con 9.250.000 dollari nel suo quarto week end e 113.356.000 dollari complessivi, si conferma “Uncharted” in seconda posizione aggiunge il suo successo a quello di “Spider-Man: No Way Home” che, scende in quarta posizione, a favore di una new entry interessante “BTS: Permission to Dance on Stage – Seoul: Live Viewing”, l’evento imperdibile trasmesso da Seul ai cinema di tutto il mondo il 12 marzo 2022. In Italia è stata un’esclusiva “The Space Cinema” in programmazione alle 9:45 e alle 13:45.

“BTS: Permission to Dance on Stage – Seoul: Live Viewing”, è il nuovo tour globale delle icone pop del 21° secolo, con performance travolgenti e tutti i successi della loro straordinaria carriera. I concerti tenuti a Los Angeles hanno registrato circa 813.000 spettatori in quattro date da tutto esaurito, confermandosi tra gli eventi di maggior successo del 2021.

Box office USA:

Ecco la top ten completa

1 – The Batman

Regia: Matt Reeves

Settimane: 2

week-end: $ 66.000.000 (totale: $ 238,500,000)

Schermi: 4.417

Distribuzione: Warner Bros.

2 – Uncharted

Regia: Ruben Fleischer

Settimane: 4

week-end: $ 9.250.000 (Totale: $ 113.356.000)

Schermi: 3,725

Distribuzione: Sony Pictures Releasing

3 BTS: Permission to Dance on Stage — Seoul: Live Viewing

Regia: Yong-seok Choi, Woogie Kim.

Settimane: 1

week-end: $ 6.840.000 (Totale: $ 6.840.000)

Schermi: 803

Distribuzione: Trafalgar

4 – Dog

Regia: Channing Tatum, Reid Carolin

Settimane: 4

week-end: $ 5.346.000(totale: $ 47.803.000)

Schermi: 3407

Distribuzione: United Artist Releasing

5 – Spider- No: Way Home

Regia: Jon Watts

Settimane: 13

week-end: $ 4.075.000(totale: $ 792.286.000)

Schermi: 2702

Distribuzione: Sony Pictures Releasing

6 – Assassinio sul Nilo

Regia: Kenneth Branagh

Settimane: 5

week end: $ 2.500.000 (totale: $ 40.797.000)

Schermi: 2450

Distribuzione: 20th Century Studios

7 – Radhe Shyam

Regia: Radha Krishna Kumar

Settimane: 1

week end: $ 1.900.000 (totale: $ 1.900.000)

Schermi: 850

Distribuzione: Great India

8 – Sing 2

Regia: Garth Jennings, Christophe Lourdelet

Settimane: 12

week-end: $ 1.580.000 (totale: $ 155.825.000)

Schermi: 1198

Distribuzione: Universasl Pictures



9 – Jackass Forever

Regia: Jeff Tremaine

Settimane: 6

week end: $ 1.100.000 (totale: $ 56.281.000)

Schermi: 1627

Distribuzione: Paramount Pictures

10 – Scream

Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Settimane: 9

week-end: $ 445.000 (totale: $ 80.905.000)

Schermi: 664

Distribuzione: Paramount Pictures



Mina Franza

7/03/2022