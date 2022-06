Box office USA: straordinario debutto per “Jurassic World – Il Dominio”

Box office USA: i dinosauri superano i jet di Cruise

Ecco la top ten completa

Regia: Colin Trevorrow

Settimane: 1

week-end: $ 143.370.000 (totale: 143.370.000)

(totale: 143.370.000) Schermi: 4.735

Distribuzione: Universal Pictures

Regia: Joseph Kosinski

Settimane: 3

week-end: $ 50.000.064 (totale: 393.344.000)

(totale: 393.344.000) Schermi: 4.735

Distribuzione: Paramount

Regia: Sam Raimi

Settimane: 6

week-end: $ 4.884.000 (totale: 397.806.858)

(totale: 397.806.858) Schermi: 3.805

Distribuzione: Disney

Regia: Alamo Drafthouse Settimane: 3 week-end: $ 2.338.000 (totale: 27.086.540) Schermi: 3.425 Distribuzione: Disney



Regia: Pierre Perifel

Settimane: 8

week-end: $ 2.249.555 (totale: 91.527.000)

(totale: 91.527.000) Schermi: 3.705

Distribuzione: Universal

Regia: Simon Curtis

Settimane: 4

week-end: $ 1.650.275 (totale: 39.993.000)

(totale: 39.993.000) Schermi: 3.820

Distribuzione: Focus

Regia: Dan Kwan

Settimane: 12

week-end: $ 1.271.108 (totale: 63.031.678)

(totale: 63.031.678) Schermi: 1.576

Distribuzione: A24

Regia: Keith Thomas

Settimane: 1

week-end: $ 819.740 (totale: 9.252.000)

(totale: 9.252.000) Schermi: 2.943

Distribuzione: Universal Pictures

Regia: Jeff Fowler

Settimane: 10

week-end: $ 710.316 (totale: 189.837.000)

(totale: 189.837.000) Schermi: 2.943

Distribuzione: Paramount

Regia: Adam Nee

Settimane: 12

week-end: $ 549.667 (totale: 104.951.000)

(totale: 104.951.000) Schermi: 1.396

Distribuzione: Paramount

Mina Franza

13/05/2022

(Box office USA:) Nel suo primo weekend di programmazione nelle sale americane, “ Jurassic World: Il dominio ” ha incassato quasi quanto il precedente capitolo “Il Regno Distrutto” che esordì nel 2018 con 148 milioni di dollari.Al suo primo weekend di programmazione nelle sale americane, il nuovo capitolo della saga dei dinosauri che Universal ha portato in 4.676 cinema ha incassato 143,3 milioni di dollari, con una media a struttura di 30.660 dollari. Un risultato in linea con quello del precedente capitolo “Il Regno Distrutto” che esordì nel 2018 con 148 milioni di dollari. Molto lontano invece il risultato del primo “Jurassic World” che 2015 aveva esordito con un incredibile 208,8 milioni.Allargando lo sguardo al resto del mondo, “ Jurassic World: Il dominio ” è arrivato a un incasso globale di 289,1 milioni di dollari. Il film ha debuttato anche in Cina dove ha raccolto 52,5 milioni di dollari. Da segnalare l’ottima tenitura di “Top Gun: Maverick” che mantiene incontrastato ile si porta a casa – con un calo del 44% – altri 50 milioni di dollari. L’incasso totale dall’uscita è ora di 393,34 milioni di dollari, mentre nel mondo è di 747 milioni. Ancora straordinariamente sul podio alalla sua sesta settimana di programmazione, “ Doctor Strange nel Multiverso della follia ” che aggiunge altri 4.884.000 di dollari per un totale di 397.806.858.