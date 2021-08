Box Office USA: Ryan Reynolds è ancora primo con il film “Free Guy”

(Box Office USA weekend 20-22 Agosto)”Free Guy” si conferma al primo posto nel fine settimana americano. Secondo e terzo posto occupati da “Paw Patrol” e “Jungle Cruise”.

Box Office USA: “Free Guy” stabile al primo posto

Il weekend americano vede la riconferma al primo posto dell’ultimo film con Ryan Reynolds protagonista, “Free Guy – Eroe per gioco”. La pellicola del regista Shawn Levy incassa 18.790.000 dollari grazie alla programmazione in 4.165 sale cinematografiche. Medaglia d’argento al nuovo arrivato “Paw Patrol: The Movie”. La pellicola animata d’azione made in Canada, basata sulla serie televisiva PAW Patrol creata da Keith Chapman, si prende il secondo posto con un incasso pari a 13.000.000 dollari. Terzo posto occupato invece dal film Disney “Jungle Cruise” che nella sua quarta settimana di programmazione guadagna 6.230.000 dollari.

Il quarto e il quinto posto sono occupati rispettivamente da “Don’t Breathe 2” e “Respect”. Il primo rispetto allo scorso weekend perde la metà dell’incasso e porta a casa solo 5.050.000 dollari; il secondo invece, che narra le vicende della cantautrice Aretha Franklin, guadagna 3.810.742, ma anche in questo caso si registra una perdita del 56% sul precedente incasso.

Tre nuovi film nella classifica americana





“The Suicide Squad” nella sua seconda settimana non convince e scivola nella parte bassa della classifica piazzandosi al sesto posto con un incasso pari a 3.410.000 dollari. Al settimo posto troviamo la prima novità nella programmazione cinematografica americana, “The Protégé”. Il film thriller d’azione diretto da Martin Campbell e interpretato da Michael Keaton, Maggie Q e Samuel L. Jackson arriva in 2.577 sale e incassa 2.935.000 dollari.

All’ottavo posto seconda nuova proposta “The Night House” diretto da David Bruckner che guadagna 2.869.000 dollari, mentre al nono posto troviamo l’ultima nuova uscita “Reminiscence”. Il film di Lisa Joy con protagonisti Rebecca Ferguson e Hugh Jackman è stato proiettato in 3.265 sale cinematografiche che ha prodotto un guadagno pari a 2.000.000 dollari.

Chiude la classifica del weekend americano il film della Marvel “Black Widow” che precipita dalle zone alte e incassa solamente 1.157.000 dollari dopo sette settimane di programmazione.