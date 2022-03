Box office USA: rimane primo “Uncharted

(Box office USA: incassi 25 – 27 febbraio) Al box office USA vince per la seconda volta “Uncharted”, seguito come la scorsa settimana da “Dog” di e con Channing Tatum, che ha diretto insieme a Reid Carolin, e “Spider-Man: No Way Home” con Tom Holland.

Box office USA: “Uncharted” guida ancora la top ten

Nulla di nuovo al box office USA per quel che riguarda i tre gradini del podio, anche e soprattutto perchè non ci sono state uscite di rilievo nelle sale americane.

Ancora una volta risulta vincente la Sony con due pellicole sul podio. Con 23.250.000 dollari nel suo secondo week end e 83.385.478 dollari complessivi, “Uncharted” in prima posizione aggiunge il suo successo a quello di “Spider-Man: No Way Home” che, in terza posizione, ha accumulato altri 5.750.053 dollari per il totale di ben 779.887.000 dollari. Entrambi i film, inoltre, decretano il successo di Tom Holland.

Tra i due film della Sony si riconferma in seconda posizione “Dog” diretto a quattro mani da Channing Tatum e Reid Carolin che ha realizzato 10.127.944 dollari nel fine settimana per arrivare alla cifra complessiva di 30.899.028 dollari.

Ecco la classifica completa

1 – Uncharted

Regia: Ruben Fleischer

Settimane: 2

week-end: $ 23.250.000 (Totale: $ 83.385.478)

Distribuzione: Warner Bros

2 – Dog

Regia: Channing Tatum, Reid Carolin

Settimane: 2

week-end: $ 10.127.944 (Totale: $ 30.899.028)

Distribuzione: 20th Century Fox

3 – Spider- No: Way Home

Regia: Jon Watts

Settimane: 11

week-end: $ 5.750.053 (Totale: $ 779.887.000)

Distribuzione: Sony Pictures Releasing

4 – Assassinio sul Nilo

Regia: Kenneth Branagh

Settimane: 3

week end: $ 4.500.000 (Totale: $ 32.754.766)

Distribuzione: 20th Century Studios

5 – Jackass Forever

Regia: Jeff Tremaine

Settimane: 4

week end: $ 3.175.000 (Totale: $ 52.069.725)

Distribuzione: Paramount

6 – Sing 2

Regia: Garth Jennings, Christophe Lourdelet

Settimane: 10

week-end: $ 2.110.000 (Totale: $ 151.204.205)

Distribuzione: Universasl Pictures

7 – Marry Me

Regia: Kat Coiro

Settimane: 3

week-end: $ 1.850.315 (Totale: $ 20.214.000)

Distribuzione: Universal Pictures

8 – Studio 666

Regia: BJ McDonnell

Settimane: 1

week-end: $ 1.580.000 ($ 1.580.000)

Distribuzione:

9 – Cyrano

Regia: Joe Wright

Settimane: 1

week-end: $ 1.400.101 ($ 1.400.101)

Distribuzione:

10 – Scream

Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Settimane: 6

week-end: $ 1.345.214 ($ 79.221.000)

Distribuzione: Paramount Pictures

Roberta Rosella

28/02/2022