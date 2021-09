Box Office USA: nuovo trionfo Marvel con “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli”

(Box Office USA, incasso weekend 3-5 Settembre 2021) Nuovo dominio della Marvel con il film “Shang-Chi” che prende il primo posto e viene seguito da “Candyman” e “Free Guy”.

Box Office USA: debutto strepitoso per “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli”

“Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli” supera ogni aspettativa. Il suo debutto in 4.300 sale cinematografiche segna uno strepitoso record d’incasso. Il nuovo film Marvel infatti conquista la vetta nel weekend americano con 71.400.000 dollari. Al secondo posto troviamo il ritorno di un cult “Candyman” che cede il primo posto ed incassa 10.500.000 dollari con una distribuzione in 3.569 sale. Chiude il terzetto “Free Guy” che guadagna nel fine settimana 8.719.000 dollari.

Al quarto posto c’è il film d’animazione “Paw Petrol” che resiste nella parti alte della classifica americana. Grazie alla proiezione in 1.332 sale il film guadagna 4.000.000 dollari. Chiude al quinto posto il film Diseny “Jungle Cruise”. Arrivato alla 6 settimana di programmazione, il lungometraggio d’avventura incassa 3.950.000 dollari.

Il quintetto basso della classifica

La parte bassa della classifica si apre con il sesto posto di “Don’t Breathe 2” che con una programmazione in 2.176 sale l’incasso determinato è stato di 2.210.000 dollari. Settimo posto invece per “Respect” che nel weekend americano porta a casa 1.200.000 dollari per un totale di 27.991.000 dollari dopo un mese.

Ottavo posto per la banda di James Gunn. “The Suicide Squad”, arrivato alla sua quinta settimana nelle sale americane, incassa nella prima del mese di settembre 905.000 dollari. Resiste ancora in classifica un altro personaggio della Marvel “Black Widow” che porta ad un totale di 182.501.000 il suo incasso, incluso l’ultimo di 748.000 dollari. Chiude al decimo posto “The Night House”, film horror psicologico diretto da David Bruckner. Con una distribuzione in 541 sale il lungometraggio ha incassato 552.000 dollari.