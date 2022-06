Box office USA: Maverick domina ancora

Box office USA: il “Top” ancora in prima posizione

Regia: Joseph Kosinski

Settimane: 2

week-end: $ 85.999.989 (totale: $ 291.604.000)

(totale: $ 291.604.000) Schermi: 4.735

Distribuzione: Paramount

Regia: Sam Raimi

Settimane: 5

week-end: $ 9.251.000 (totale: $ 388.711.116)

(totale: $ 388.711.116) Schermi: 3.805

Distribuzione: Disney

Regia: Alamo Drafthouse Settimane: 2 week-end: $ 4.500.000 (totale: $ 22.240.149) Schermi: 3.425 Distribuzione: Disney



Regia: Pierre Perifel

Settimane: 7

week-end: $ 3.339.675 (totale: $ 87.291.000)

(totale: $ 87.291.000) Schermi: 3.705

Distribuzione: Universal

Regia: Simon Curtis

Settimane: 3

week-end: $ 2.999.710 (totale: $ 35.702.000)

(totale: $ 35.702.000) Schermi: 3.820

Distribuzione: Focus

Regia: Dan Kwan

Settimane: 11

week-end: $ 2.020.892 (Totale: $ 60.561.935)

(Totale: $ 60.561.935) Schermi: 1.576

Distribuzione: A24

Regia: Jeff Fowler

Settimane: 9

week-end: $ 1.724.877 (totale: $ 188.269.000)

(totale: $ 188.269.000) Schermi: 2.943

Distribuzione: Paramount

Regia: Adam Nee

Settimane: 11

week-end: $ 1.379.851 (totale: $ 104.012.000)

(totale: $ 104.012.000) Schermi: 1.396

Distribuzione: Paramount

Regia: David Cronenberg.

Settimane: 1

week-end: $ 1.100.000 (totale: $ 1.100.000)

(totale: $ 1.100.000) Schermi: 2,196

Distribuzione: A24

Regia: Chloe Okuno

Settimane: 1

week-end: $ 815.000 (totale: $ 815.000)

(totale: $ 815.000) Schermi: 2.212

Distribuzione: Prime Media

(Box office USA:) “Top Gun: Maverick” in testa al box office americano per la seconda settimana, dopo aver segnato il miglior debutto nella carriera di Tom Cruise gli incassi superano i 500 milioni nel mondo.per Tom Cruise che continua a volare altissimo con “. Il sequel del suo hit del 1986 domina ilper la seconda settimana consecutiva aggiungendo altri 86 milioni ai suoi incassi stellari che raggiungono quota 291,6 milioni. Al botteghino globale, il sequel è salito alle stelle con 548,6 milioni, cifra stratosferica raggiunta in pochissimo tempo. “ Doctor Strange nel Multiverso della Follia ” conserva ilcon un incasso di 9,2 milioni che lo portano a oltre 388 milioni totali. Il film riparte dagli eventi di “ Spider-Man: No Way Home ”, in cui Stephen Strange ha cambiato il volto della realtà aprendo il multiverso. Adesso Strange è costretto a stringere un’alleanza con personaggi vecchi e nuovi mentre si avventura nel multiverso per affrontare un nuovo nemico. Nel cast Elizabeth Olsen , Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams . Stabile inil film d’animazione “Bob’s Burgers”, che incassa 12,6 milioni in 3.425 sale e segna una media per sala di 3.678 dollari. Il film d’animazione “Troppo Cattivi”con un incasso di 3,3 milioni che lo portano a un totale di 87,2 milioni.per “Downton Abbey II: Una Nuova Era”, la nuova pellicola dedicata all’universo di Downton Abbey, che incassa altri 5,9 milioni per un totale di 28,4 milioni.