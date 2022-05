Box office USA: Maverick conquista anche gli States

Box office USA: il “Top” vola in prima posizione

Ecco la top ten completa

Regia: Joseph Kosinski

Settimane: 1

week-end: $ 124.000.000 (totale: $ 124.000.000)

Schermi: 4.735

Distribuzione: Paramount

Regia: Sam Raimi

Settimane: 4

week-end: $ 16.400.000 (totale: $ 370.800.000)

Schermi: 3.805

Distribuzione: Disney

Regia: Alamo Drafthouse Settimane: 1 week-end: $ 12.600.000(totale: $ 12.600.000) Schermi: 3.425 Distribuzione: Disney



Regia: Simon Curtis

Settimane: 2

week-end: $ 5.900.000 (totale: $ 28.479-000)

Schermi: 3.820

Distribuzione: Focus

Regia: Pierre Perifel

Settimane: 6

week-end: $ 6.100.000 (totale: $ 68.854.000)

Schermi: 3.705

Distribuzione: Universal

Regia: Jeff Fowler

Settimane: 8

week-end: $ 2.520.000 (totale: $ 185.139.000)

Schermi: 2.943

Distribuzione: Paramount

Regia: Dan Kwan

Settimane: 10

week-end: $ 2.510.000 (Totale: $ 56.824.000)

Schermi: 1.576

Distribuzione: A24

Regia: Adam Nee

Settimane: 10

week-end: $ 1.795.000 (totale: $ 101.732.000)

Schermi: 1.396

Distribuzione: Paramount

Regia: Alex Garland

Settimane: 2

week-end: $ 1,225,000 (totale: $ 3.293.000)

Schermi: 2,196

Distribuzione: A24

Regia: Anil Ravipudi

Settimane: 1

week-end: $ 1,000,000 (totale: $ 1,000,000)

Schermi: 2.212

Distribuzione: Prime Media

Mina Franza

30/05/2022

(Box office USA:) Al box office USA, “” dopo settimane di successo scende inper far posto al tanto atteso “, che, come immaginavamo, esordisce incassando già i primi record. Buon esordio per “: l’adattamento della serie d’animazione 20th Century Studios, si posiziona in terza posizione.Il weekend lungo festivo negli USA è ancora in corso, ma intanto sono arrivate le stime sugli incassi dei tre giorni “canonici” (lunedì è il Memorial Day e quindi, poi, si calcolerà il weekend di quattro giorni), e “Top Gun: Maverick” è andato oltre le più rosee aspettative. A 36 anni di distanza Tom Cruise l’ha fatto di nuovo, dando peraltro una spinta al box-office del mese di maggio, che dopo l’ottimo inizio grazie a “aveva perso progressivamente terreno fino ai minimi di 75.6 milioni di dollari di una settimana fa. Il weekend del “Memorial Day” è uno dei più ricchi dell’anno, e sebbene siano ancora lontani i risultati pre pandemici (-40%), i 174 milioni raccolti in tre giorni (che dovrebbero salire a 215 in quattro giorni) sono un risultato incoraggiante. Di questi, ben 124 sono stati incassati da “, una cifra che si suppone salirà sopra i 150 milioni di dollari lunedì. Si tratta del più alto incasso di sempre nel weekend di tre giorni escludendo il Memorial Day (ovviamente senza tenere conto dell’inflazione). Ottimo anche l’esordio internazionale:ha infatti chiuso il weekend con altri 124 milioni di dollari in 62 territori, per un totale di 248 milioni di dollari in tutto il mondo (oltre 25 mila schermi, la più ampia distribuzione internazionale della Paramount, un numero impressionante se si pensa che Cina e Russia sono escluse e in Corea del Sud uscirà il mese prossimo). Il miglior esordio oltre agli Stati Uniti è stato nel Regno Unito, con 19.4 milioni di dollari, seguito dalla Francia con 11.7 milioni. Questi 124 milioni di dollari rappresentano anche il miglior esordio di sempre nella carriera di(battendo i 64 milioni di “). Secondo posto troviamo “con 16.4 milioni di dollari e un totale di 370 milioni di dollari, che in tutto il mondo salgono a 868 milioni di dollari. Buon esordio per “: l’adattamento della serie d’animazione 20th Century Studios raccoglie 12.6 milioni di dollari, ben sopra le aspettative. Scende invece del 63% “, che incassa 5.9 milioni di dollari e sale a 28.4 milioni complessivi. Il sequel ha dimezzato gli incassi rispetto al primo film. Da notare il primo calo “importante” per “, che perde il 20% e scende al settimo posto con 2.5 milioni di dollari e un totale ora di 56.8 milioni di dollari.