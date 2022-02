Box office USA: “Jackass Forever” debutta in testa

(Box office USA: incassi 4 – 6 febbraio 2022) Prima posizione al box office USA per “Jackass Forever”. Un altro esordiente anche per il secondo posto occupato da “Moonfall”. Slitta in terza posizione “Spider-Man: No Way Home”.

“Jackass Forever” campione d’incassi al box office USA

“Jackass Forever“, commedia irriverente diretta da Jeff Tremaine, la cui produzione è costata 10 milioni, è schizzata al primo posto grazie al pubblico stanco della pandemia che ha bisogno di evasione. Il film ha aperto con 23.500.000 dollari in 3.604 sale, dove ha guadagnato una media di $ 6.250 per schermo.

Debutto al secondo posto per il catastrofico film, che mette la luna in rotta di collisione con la Terra. “Moonfall” di Roland Emmerich ha aperto con 10.005.000 dollari, ottenendo una media di $ 2.903 per schermo in 3.446 sale.

Scende al terzo posto “Spider-Man: No Way Home” che aggiunge 9.600.000 dollari per arrivare all’incasso nazionale di ben 748.952.000 dollari. Il film al suo ottavo week end ha registrato una media di $ 2.666 per schermo in 3.600 sale. A livello internazionale, il blockbuster guidato da Tom Holland ha accumulato fino ad oggi 1.03 miliardi di dollari, portando il suo bottino cumulativo mondiale a 1,78 miliardi di dollari.

Ecco la classifica completa

1 – Jackass Forever

Regia: Jeff Tremaine

Settimane: 1

week end: $ 23.500.000 (Totale: $ 23.500.000)

Schermi: 3.604

Distribuzione: Paramount

2 – Moonfall

Regia: Roland Emmerich

Settimane: 1

week-end: $ 10.005.000 (Totale: $ 10.005.000)

Schermi: 3.446

Distribuzione: Sony Pictures Releasing

3 – Spider- No: Way Home

Regia: Jon Watts

Settimane: 8

week-end: $ 9.600.000 (Totale: $ 748.952.000)

Schermi: 3.600

Distribuzione: Sony Pictures Releasing

4 – Scream

Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Settimane: 3

week-end: $ 4.730.000 ($ 68.940.000)

Schermi: 3.227

Distribuzione: Paramount Pictures

5 – Sing 2

Regia: Garth Jennings, Christophe Lourdelet

Settimane: 7

week-end: $ 4.170.000 (Totale: $ 139.578.000)

Schermi: 3.266

Distribuzione: Universasl Pictures

6 – The King’s Man

Regia: Matthew Vaughn

Settimane: 7

week-end: $ 1.184.000 (Totale: $ 35.806.000)

Schermi: 1.910

Distribuzione: 20th Century Fox

7 – Redeeming Love

Regia: D.J. Caruso

Settimane: 3

week-end: $ 1.010.000 (Totale: $ 8.076.000)

Schermi: 1.797

Distribuzione: Universal Pictures

8 – American Underdog

Regia: Andrew Erwin

Settimane: 7

week-end: $ 800.000 (Totale $ 25.883.000)

Schermi: 1.470

Distribuzione: Lionsgate

9 – The 355

Regia: Simon Kinberg

Settimane: 5

week-end: $ 700.000 (Totale $ 14.177.000)

Schermi: 1.710

Distribuzione: Universal

10 – Licorice Pizza

Regia: Paul Thomas Anderson

Settimane: 11

week-end: $ 615.000 ($ 12.693.000)

Schermi: 786

Distribuzione: United Artists Releasing

Roberta Rosella

07/02/2022