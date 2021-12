Box office USA: “Encanto” stabile in vetta alla classifica

(Box office USA: incassi 3 – 5 dicembre 2021) Senza nuove uscite di richiamo la classifica è rimasta pressoché immutata, con “Encanto” ancora una volta al primo posto con un bottino di $ 12.7 milioni nella sua seconda settimana in sala.

“Encanto” ancora il più visto del weekend

Mentre sale l’attesa per “West Side Story”, “Spider-Man: No Way Home” e “The Matrix: Resurrections”, ai rulli di partenza per conquistare le sale durante le festività natalizie, la classifica rimane invariata e non registra grandi incassi, complice la corsa ai regali e la mancanza di nuovi titoli.

Nonostante il forte calo di presenze rispetto allo scorso weekend, 12.739.000 dollari sono stati sufficienti ad “Encanto” per stare nuovamente sul gradino più alto del podio del box office USA.

Proiettato in 3.980 sale, “Encanto” ha ottenuto una media di 3.200 dollari per schermo. Dopo due settimane, il film sulla straordinaria famiglia che vive in un magico villaggio di montagna in Colombia, con la voce di Stephanie Beatriz e le canzoni scritte da Lin-Manuel Miranda, ha totalizzato pochi spicci sotto i 58 milioni di dollari. All’estero il film ha incassato 58.1 milioni di dollari, per un totale complessivo mondiale di 116.1 milioni di dollari. Il film arriverà su Disney Plus dopo i 30 giorni in esclusiva per il cinema, quindi prima della fine del mese. Facile immaginare che potrebbe aspirare ad essere la pellicola d’animazione con il maggior incasso del 2021.

In seconda posizione ancora “Ghostbusters: Legacy” e in terza “House of Gucci”

“Ghostbusters: Legacy”, quarto e ultimo capitolo della nota saga, con 10.350.000 dollari, rimane sul secondo gradino del podio. Il film con Paul Rudd, Finn Wolfhard, McKenna Grace e Carrie Coon ha guadagnato una media di $ 2.549 per schermo in 4.059 località. Dopo tre settimane ha finalmente superato la soglia dei $ 100 milioni, arrivando a 102.191.594 dollari a livello nazionale; cui vanno aggiunti altri 42.9 milioni di dollari dall’estero, per un totale globale di 145.1 milioni di dollari.

Al terzo posto, nonostante una forte flessione di spettatori, ancora “House of Gucci”, che ha incassato 6.773.404 dollari. Il dramma familiare sulla famosa dinastia della moda italiana, interpretato da Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Salma Hayek e Jeremy Irons, ha ottenuto una media di $ 1.948 per schermo in 3.477 cinema. Ad oggi, il film diretto da Ridley Scott ha incassato 33.641.223 dollari in patria e 33.6 milioni di dollari all’estero, portando il suo incassi mondiale a circa 67.2 milioni di dollari. La pellicola non ha nemmeno pareggiato i soldi che è costato, 75 milioni di dollari.

Tra glia altri titoli della top ten un’unica new entry

Al quarto posto del box office USA figura l’unica new entry del fine settimana, il musical di Fathom Events sulla vita di Gesù Cristo, “Christmas with the Chosen: The Messengers“, che ha guadagnato 4.100.000 dollari nel suo weekend d’esordio. Distribuito in 1.700 sale, il film religioso ha realizzato una media di 2.411 dollari per schermo. Sono stati incassati 1.5 milioni di dollari in prevendite durante le prime 12 ore in cui i biglietti erano disponibili, il che ha portato il distributore ad aumentare il numero di sale. È l’evento cinematografico di maggior successo di Fathom fino ad oggi.

Al quinto posto chiude la top five “Eternals” che, con 3.939.000 dollari del weekend porta il film Marvel con Angelina Jolie, Gemma Chan e Richard Madden ad un incasso nazionale di 156.528.707 dollari a livello nazionale. Sommando altri $ 227.8 milioni dai mercati esteri, il film raggiunge l’incasso mondiale a $ 384.3 milioni.

La seconda cinquina della top ten

Scende di un gradino ed è sesto con 2.655.000 dollari “Resident Evil: Welcome To Raccoon City” che al secondo week end accumula 13.173.747 dollari, mentre “Dune” registra una piccola risalita e in settima posizione porta a casa 1.810.000 dollari per un totale di 104.572.547 dollari.

Scende all’ottavo posto con 1.800.000 dollari e 45.728.389 dollari totali “Clifford – Il Grande Cane Rosso”, seguito da “Una Famiglia Vincente – King Richard” nono con 1.205.000 dollari (13.402.551 dollari totali) e “Sword Art Online: Progressive – Aria of a Starless Night”, pellicola d’animazione che esordisce al decimo posto con 1.050.000 dollari.

Maria Grazia Bosu

06/12/2021