Box office USA: Doctor Strange sempre in testa

(Box office USA: incassi 13 – 15 maggio 2022) Al box office USA, “Doctor Strange nel multiverso della follia” si conferma al primo posto. Seconda posizione per “Troppo cattivi”, seguito da “Sonic 2”. Invariata la classifica sul podio americano. Esordisce in quarta posizione “Firestarter” della Universal Studios.

Box office USA: la forza di Doctor Strange

Nessuna nuova al box office USA che conferma il podio dello scorso weekend, l’attesissimo “Doctor Strange nel Multiverso della follia” ancora in testa. Il film di Sam Raimi ha confermato il primo posto con ben 61.003.000 dollari e l’incredibile media di $ 13.455 per schermo in 4.534 sale.

Al secondo posto con $ 9.770.000 “Troppo cattivi” ha realizzato 6.900.000 dollari nelle 3.788 sale di proiezione arrivando al totale di 66.284.000 dollari.

Al terzo posto “Sonic 2” ha incassato 4.550.000 di dollari nel suo sesto fine settimana nelle sale, segnando una media di $ 1.460 per schermo in 3.116 sale.

La top ten completa

1 – Doctor Strange nel multiverso della follia

Regia: Scott Derrickson, Sam Raimi

Settimane: 2

week-end: $ 61.003.000 (totale: $ 291.863.000 )

Schermi: 4.534

Distribuzione: Disney

Regia: Pierre Perifel

Settimane: 4

week-end: $ 6.900.000 (totale: $ 66.284.000)

Schermi: 3.788

Distribuzione: Universal

3 – Sonic 2

Regia: Jeff Fowler

Settimane: 6

week-end: $ 4.550.000 (totale: $ 175.700.000)

Schermi: 3.116

Distribuzione: Paramount

4 – Firestarter

Regia: Keith Thomas

Settimane: 1

week-end: $ 3.820.000 (totale: $ 3.820.000)

Schermi: 3.412

Distribuzione: Universal Pictures

Regia: Dan Kwan

Settimane: 8

week-end: $ 3.303.000 (Totale: $ 47.104.000)

Schermi: 1.542

Distribuzione: A24

Regia: Dan Kwan

Settimane: 5

week-end: $ 2.420.000 (Totale: $ 90.046.000)

Schermi: 2.578

Distribuzione: Warner Bros.

7 – The Lost City

Regia: Aaron Nee, Adam Nee

Settimane: 7

week-end: $ 2.500.000 (totale: $ 94.389.264)

Schermi: 1.897

Distribuzione: Paramount

8 – The Northman

Regia: Robert Eggers

Settimane: 4

week-end: $ 1.700.000 (totale: $ 31.158.000)

Schermi: 1.934

Distribuzione: Focus Features

9 – Family Camp

Regia:

Settimane: 1

week-end: $ 1.430.000 (totale: $ 1.430.000)

Schermi: 854

Distribuzione: Roadside Attr.

10 – unbearable weight of massive talent

Regia: Tom Gormican

Settimane: 4

week-end: $ 1,050,000 (totale: $ 18,218,000)

Schermi: 1.076

Distribuzione: Lionsgate

Mina Franza

16/05/2022