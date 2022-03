Box office USA: debutto vincente per “The Lost City”

(Box office USA: incassi 25 – 27 marzo 2022) Al box office USA la new entry “The Lost City” ruba il podio a “The Batman”, sceso al secondo posto e seguito da “RRR (incl $25-43 tix)”.

Box office USA: vince l’avventura di “The Lost City”

Nel week end degli Oscar al box office USA vincono Sandra Bullock e Channing Tatum con “The Lost City” che ha debuttato con 31 milioni di dollari, spodestando “The Batman” dal primo posto dopo tre settimane. Con un budget di 68 milioni di dollari, “The Lost City” ha realizzato una media di $ 7.289 per schermo in 4.253 sale.

Al secondo posto “The Batman” aggiunge nel suo quarto week end 20.500.000 dollari per arrivare alla cifra complessiva di 331.951.000 dollari con una media di $ 5.168 per schermo in 3.967 sale. Il film con Robert Pattinson nei panni dell’Uomo Pipistrello ha guadagnato 340.9 milioni di dollari a livello internazionale, raggiungendo l’introito mondiale di 672.9 milioni di dollari.

Al terzo posto esordisce l’epopea di guerra indiana di” Sarigama Cinemas RRR”, pellicola di oltre tre ore, ambientato negli anni ’20, che ha incassato sorprendentemente ben 9.700.000 dollari con una media di $ 8.362 dollari per schermo in 1.160 sale.

Ecco la top ten completa

1 – The Lost City

Regia: Aaron Nee, Adam Nee

Settimane: 1

week-end: $ 31.000.000 (totale: $ 31.000.000)

Schermi: 4.253

Distribuzione: Paramount

2 – The Batman

Regia: Matt Reeves

Settimane: 4

week-end: $ 20.500.000 (totale: $ 331.951.000)

Schermi: 3.967

Distribuzione: Warner Bros.

3 – Sarigama Cinemas RRR

Regia: SS Rajamouli

Settimane: 1

week-end: $ 9.700.000 (Totale: $ 9.700.000)

Schermi: 1.160

Distribuzione: Sarigama

4 – Uncharted

Regia: Ruben Fleischer

Settimane: 6

week-end: $ 5.000.000 (Totale: $ 133.551.000)

Schermi: 3.416

Distribuzione: Sony Pictures Releasing

5 – Jujutsu Kaisen 0: The Movie di FUNimation

Regia: Seong-Hu Park

Settimane: 2

week-end: $ 4.580.000 (Totale: $ 27.723.000)

Schermi: 2.418

Distribuzione: Crunchyroll

6 – X

Regia: Ti West

Settimane: 2

week-end: $ 2.230.000 (totale: $ 8.298.000)

Schermi: 2.920

Distribuzione: A24

7 – Dog

Regia: Channing Tatum, Reid Carolin

Settimane: 6

week-end: $ 2.108.000 (totale: $ 57.875.000)

Schermi: 2.839

Distribuzione: United Artist Releasing

8 – Spider-Man: No Way Home

Regia: Jon Watts

Settimane: 15

week-end: $ 2.000.000 (totale: $ 800.588.000)

Schermi: 2.003

Distribuzione: Sony Pictures Releasing

9 – Sing 2

Regia: Garth Jennings, Christophe Lourdelet

Settimane: 14

week-end: $ 1.280.000 (totale: $ 160.257.000)

Schermi: 2.626

Distribuzione: Universasl Pictures



10- Infinite Storm

Regia: Małgorzata Szumowska, Michał Englert

Settimane: 1

week end: $ 751.000 (totale: $ 751.000)

Schermi: 1.525

Distribuzione: Bleecker St.

Roberta Rosella

21/03/2022