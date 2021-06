Box Office USA: “A Quiet Place Part II” si riprende il primo posto

(Box Office USA: weekend 11-13 giugno 2021) Cambia il vertice della classifica americana. “A Quiet Place Part II” si riprende il primo posto mentre al secondo e al terzo troviamo “In The Heights” e “Peter Rabbit 2”

Box Office USA: cambia il vertice della classifica

Nel weekend appena trascorso c’è stato un netto cambiamento nella classifica. Ritorna ad occupare il vertice il film thriller/horror “A Quiet Place Part II” con un guadagno di 11.650.000 dollari. Al secondo posto debutta invece il film “In the Heights – Sognando a New York”. Il film diretto da Jon M. Chu è stato distribuito in 3.356 sale cinematografiche e ha guadagnato 11.405.000 dollari.

Al terzo posto troviamo un altro debutto nelle sale americane. Il film d’animazione diretto da Will Gluck, “Peter Rabbit – Un Birbante in fuga” è stato proiettato in 3.346 e ha guadagnato in questo suo primo weekend 10.400.000 dollari.

“The Conjuring 3” e “Crudela” dopo aver dominato il fine settimana precedente scendono rispettivamente al quarto e al quinto posto. Il primo con un incasso pari a 10.020.000 dollari, mentre la seconda con 6.700.000 dollari.

Il quintetto della bassa classifica

Apre la parte bassa della classifica il film d’animazione “Spirit – Il ribelle” della regista Elaine Bogan. In questo fine settimana il remake della prima stagione guadagna 2.500.000 dollari. Segue al settimo posto “The House Next Door: MTB2”. Il film del regista Deon Taylor al debutto in 420 sale ha incassato in questo weekend americano 1.064.000 dollari. “Wrath Of Men” scende all’ottavo posto con una media negativa di guadagno pari a 51.4% rispetto alla settimana scorsa. L’incasso del film questa volta è stato pari a 615.000 dollari.

Debutta in nona posizione la commedia americana diretta dal regista Michael Lembeck, “Queen Bees” guadagnando 328.000 dollari. Chiude la classifica del weekend americano Il film diretto da Darren Lynn Bousman “Spiral” con Chris Rock protagonista, occupando il decimo posto con un guadagno di 305.000 dollari.

Francesca Reale

14/06/2021