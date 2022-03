Box office Italia: vince ancora “The Batman” alla sua terza settimana

(Box Office Italia: incassi 17 – 20 marzo 2022) “The Batman”, ancora campione d’incassi. Il film di Matt Reeves con il tenebroso “vampiro” Robert Pattinson, rimane saldo in testa alla sua terza settimana consecutiva, seconda posizione per una new entry italiana “Corro da te”, la commedia romantica diretta da Riccardo Milani, remake della pellicola francese “Tutti in piedi” di Franck Dubosc con la coppia di attori d’eccezione Pier Francesco Favino e Miriam Leone. Terza posizione per “Licorice Pizza”, il film diretto da Paul Thomas Anderson, è ambientato nella San Fernando Valley degli anni ’70 e segue vanta un cast di eccezione, oltre ai giovani protagonisti Alana Haim e Cooper Hoffman, troviamo i premi oscar Sean Penn e Bradley Cooper. La pellicola ha ottenuto 3 candidature a Premi Oscar e 4 candidature ai Golden Globes.

Box office Italia: “The Batman” secondo miglior incasso di stagione

“The Batman” vince a mani basse anche questo weekend, con una domenica da 1.040.185 euro e un totale di 8.395.588, supera così “Eternals” e diventa il secondo miglior incasso di stagione. Seconda posizione per “Corro da te”, che ottiene 674.988 (689.287 euro totali), seguito dall’esordiente americano “Licorice Pizza”, con 435.321 euro.

Ecco la top ten completa

1 – The Batman

Regia: Matt Reeves

Settimane: 3

week-end € 1.040.185 (totale: € 8.395.588)

Schermi: 451

Distribuzione: Warner Bros.



2 – Corro da te

Regia: Riccardo Milani

Settimane: 1

week-end: € 674.988 (Totale: € 689.286)

Schermi: 457

Distribuzione: Vision Distribution/Universal Pictures



3 – LIcorice Pizza

Regia: Paul Thomas Anderson

Settimane: 1

week-end: € 435.321 (Totale: € 435.321)

Schermi: 360

Distribuzione: Eagle Pictures



4 – Moonfall

Regia: Roland Emmerich

Settimane: 1

week-end: € 275.732 (Totale: € 275.732)

Schermi: 343

Distribuzione: Eagle Pictures

5 – Uncharted

Regia: Ruben Fleischer

Settimane: 5

Week-end: € 212.986 (totale: € 5.891.677)

Schermi: 221

Distribuzione: Warner Bros



6 – Belle

Regia: Mamoru Hosoda

Settimane: 1

Week-end: € 140.968 (totale: € 140.968)

Schermi: 261

Distribuzione: Koch Media



7 – Assassinio sul Nilo

Regia: Kenneth Branagh

Settimane: 6

week-end: € 110.426 (totale: € 5.371.500)

Schermi: 142

Distribuzione: Walt Disney Studios Motion Pictures Italia

8 – Belfast

Regia: Kenneth Branagh

Settimane: 4

Week-end: € 100.694 (totale: € 1.410.394)

Schermi: 149

Distribuzione: Universal Pictures

9 – C’era una volta il crimine

Regia: Massimiliano Bruno

Settimane: 2

week-end: € 95.539 (totale: € 451.782)

Schermi: 343

Distribuzione: 01 Distribution

10 – Il ritratto del Duca

Regia: Roger Michell

Settimane: 1

week-end: € 91.669 (€ 687.391)

Schermi: 170

Distribuzione: BIM Distribuzione

Mina Franza

21/03/2022