Box Office Italia: “Top Gun” supera il miliardo di dollari, ma “Elvis” è primo

Box office Italia: Elvis conquista la prima posizione

Nel suo primo weekend nelle sale italiane, “Elvis” ha incassato 718.980 euro con una media di 1.612, conquistando la prima posizione al botteghino. Il suo totale, compresi gli incassi di mercoledì 22 giugno, è di 878.586 euro. In seconda posizione troviamo il campione del weekend precedente, “Lightyear – La vera storia di Buzz”, con 427.245 euro (-46%), una media di 941 e un totale di 1.667.250. Terza posizione “Top Gun: Maverick”, con 384.564 euro (-33%), una media di 1.241 e un totale di 10.151.956. Per poco, il film con Tom Cruise è ancora sotto a “The Batman”, ma presto diventerà il terzo incasso della pandemia dopo “Spider-Man: No Way Home” e “Doctor Strange nel Multiverso della Follia”.

In quarta posizione, “Jurassic World: Il dominio” ha incassato altri 362.758 euro (-42%) con una media di 1.116, per un totale di 6.884.214. Quinto l’horror “Black Phone”, con 229.616 euro, una media di 873 e un totale di 278.772. Segnaliamo, infine, in ottava posizione “Studio 666”, la commedia horror con i Foo Fighters che, nel weekend, ha incassato 17.760 euro con una media di 152, e in decima “Ennio”, con 12.377 euro (-3%), una media di 1.031 e un totale di 2.581.391.

Ieri, domenica 26 giugno 2022, l’incasso totale è stato di 734.857 euro (-33,33% rispetto a domenica 30 giugno 2019, quando l’incasso era stato di 1.102.260 euro), le presenze 101.479 e le sale 2.426. Passiamo ai dati della settimana: dal 20 al 26 giugno l’incasso è stato di 3.542.074 euro, le presenze 516.259 e le sale 2.603. Nel weekend, invece, l’incasso è stato di 2.405.124 euro (-3,6% rispetto al weekend precedente), le presenze 340.306 e le sale 2.496.

Per quanto riguarda il confronto con i dati di tre anni fa, da giovedì 27 a domenica 30 giugno 2019 l’incasso totale era stato di 3.391.603 euro. Quel weekend in testa c’era Toy Story 4 con 1.606.331. Quest’anno si registra perciò un -29%.

La top ten completa

1 – Elvis

Regia: Baz Luhrmann

Settimane: 1

week-end: € 718.980 (totale: 878.586)

Schermi: 446

Distribuzione: Warner Bros.



2 –Lightyear – La vera storia di Buzz

Regia: Angus MacLane

Settimane: 2

week-end: € 427.245 (totale: 1.667.249)

(totale: 1.667.249) Schermi: 446

Distribuzione: Universal Pictures

3 – Top Gun : Maverick

Regia: Joseph Kosinski

Settimane: 5

week-end: € 384.563 (totale: 10.151.956)

(totale: 10.151.956) Schermi: 446

Distribuzione: EAGLE PICTURES S.P.A.

4 – Jurassic World : Il Dominio

Regia: Colin Trevorrow Settimane: 4 week-end: € 362.756 (totale: 6.884.213) Schermi: 446 Distribuzione: a Universal Pictures



4 – Black Phone

Regia: Scott Derrickson

Settimane: 1

week-end: € 229.616 (totale: 278.772)

(totale: 278.772) Schermi: 446

Distribuzione: Universal Pictures



6 – Nostalgia

Regia: Mario Martone

Settimane: 5

week-end: € 36.413 (totale: 1.245.456)

Schermi: 458

Distribuzione: MEDUSA FILM S.P.A

7 – I giovani amanti

Regia: Carine Tardieu

Settimane: 1

week-end: € 24.904 (totale: 27.192)

(totale: 27.192) Schermi: 458

Distribuzione: Wonder Pictures

8 – Studio 666

Regia: BJ McDonnell

Settimane: 1

week-end: € 17.759 (totale: 17.759)

(totale: 17.759) Schermi: 458

Distribuzione: Nexo Digital



9 – Esterno Notte – Parte II

Regia: Marco Bellocchio

Settimane: 3

week-end: € 15.029 (totale: 209.580)

(totale: 209.580) Schermi: 305

Distribuzione: Lucky Red

10 – Ennio

Regia: Giuseppe Tornatore

Settimane: 1

week-end: € 12.376 (totale: 2.581.391)

(totale: 2.581.391) Schermi: 305

Distribuzione: Lucky Red

Mina Franza

20/06/2022