Box office Italia: “Top Gun Maverick” domina la classifica

(Box office Italia: incassi 26-29 maggio 2022) “Top Gun : Maverick” si aggiudica il weekend e vola vero i 4 milioni. In seconda posizione troviamo “Nostalgia”, il nuovo film di Mario Martone presentato in Concorso al 75º Festival di Cannes. Completa il podio “Doctor Strange nel multiverso della follia”.

Box office Italia: Top Gun : Maverick ancora in prima posizione

Top Gun Maverick è reduce dal suo effettivo debutto al box office italiano del weekend, dopo le anteprime della settimana scorsa: è naturalmente in vetta con 2.682.000 euro, che diventano 3.950.000 calcolando la suddetta programmazione in anteprima nel circuito The Space. Non sono cifre paragonabili a quelle Marvel (qui da noi “Doctor Strange 2” ha totalizzato 2 milioni in un solo giorno), ma sicuramente svegliano gli spettatori, con un aumento delle affluenze in sala sull’ordine del +84% generale, stando ai dati Cinetel.

Al secondo posto, fresco del suo passaggio al Festival di Cannes, ha debuttato “Nostalgia” di Mario Martone, interpretato da Pierfrancesco Favino: la storia di un uomo che torna nella sua Napoli, per ricongiungersi con un passato ambiguo, è partita con 461.000 euro in cinque giorni.

Slitta dalla seconda alla terza posizione “Doctor Strange nel Multiverso della Follia” di casa Marvel Studios: ha rastrellato altri 423.000 euro, toccando il totale nostrano di 13.140.000 (nel mondo siamo a quota 873.374.000 milioni di dollari). In Italia è il secondo miglior incasso della stagione, molto distanziato da “No Way Home”.

Scende dal terzo al quarto posto la prima parte di “Esterno Notte” di Marco Bellocchio, racconto a più voci del rapimento Moro: ha registrato altri 105.000 euro, che confluiscono nei 370.200 che le prime tre puntate di questa serie RAI hanno meritatamente raccolto al cinema. Appuntamento il 9 giugno con la seconda parte, comprendente gli ultimi tre episodi.

Stabile in quinta posizione la commedia “Io e lulù”, interpretata e codiretta da Channing Tatum, al suo esordio alla regia: il fine settimana italiano gli porta altri 67.200 euro, per un complessivo di 338.000.

La top ten completa

1 – Top Gun : Maverick

Regia: Joseph Kosinski

Settimane: 2

week-end: € 2.682.208 euro (totale: € 3.948.924)

Schermi: 446

Distribuzione: EAGLE PICTURES S.P.A.

2 – Nostalgia

Regia: Mario Martone

Settimane: 1

week-end: € 425.916 (totale: € 425.916)

Schermi: 458

Distribuzione: MEDUSA FILM S.P.A

3 – Doctor Strange nel multiverso della follia

Regia: Scott Derrickson, Sam Raimi

Settimane: 4

week-end: € 423.079 (totale: € 13.139.155)

Schermi: 458

Distribuzione: Disney

4 – Esterno Notte

Regia: Marco Bellocchio

Settimane: 2

week-end: € 105.434 (totale: € 370.214)

Schermi: 305

Distribuzione: Lucky Red

5 – Io e Lulù

Regia: Channing Tatum, Reid Carolin

Settimane: 3

week-end: € 67.252 (totale: € 337.776)

Schermi: 300

Distribuzione: Notorious Pictures e Medusa Film

6 – Sonic 2

Regia: Jeff Fowler

Settimane: 8

week-end € 66.868 (totale: € 4.148.365)

Schermi: 165

Distribuzione: Eagle Pictures

7 – Animali fantastici – I segreti di Silente

Regia: David Yates

Settimane: 7

week-end: € 49.692 (totale: € 8.387.859)

Schermi: 150

Distribuzione: Warner Bros.

8 – Alcarràs

Regia: Carla Simón

Settimane: 1

week-end: € 41.308(totale: € 45.855)

Schermi: 120

Distribuzione: I Wonder Pictures

9 – L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat

Regia: John Madden

Settimane: 3

week-end: € 41.101 (totale: € 373.733)

Schermi: 384

Distribuzione: Warner Bros. Pictures Italia

10 – Secret Team 355

Regia: Simon Kinberg

Settimane: 3

week-end: € 25.643 (totale: € 182.371)

Schermi: 120

Distribuzione: 01 Distribution

Mina Franza

30/05/2022