Box office Italia: “Thor: Love and Thunder” ancora in testa

Box office Italia: un weekend di conferme e grandi novità

Un weekend senza sorprese al box office Italia. Al primo posto si conferma “Thor: Love and Thunder” che, al suo secondo fine settimana di programmazione in 437 cinema raccoglie in quattro giorni 1,3 milioni di euro, con un calo del 61%, e una media di 3.103 euro, portando il totale dall’uscita a 7.602.553 euro.

In seconda posizione, a distanza siderale, “Elvis” con 174.066 euro, e una media di 563 euro. L’incasso totale è ora di 2.320.921 euro.

A chiudere il podio è “Top Gun: Maverick” che continua la sua lunghissima corsa incassando altri 160.689 euro, con una media di 672 euro, arrivando a un totale di 11.197.499 euro.

Tra le nuove uscite, le due che sono entrate in Top 10 sono: la riedizione del capolavoro d’animazione del 1997 scritto e diretto da Hayao Miyazaki “Principessa Mononoke” che ha incassato 87.353 euro, e l’horror prodotto da A24 “X-A Sexy Horror Story” con 69.190 euro.

Nel complesso, i quattro giorni del fine settimana del 14-17 luglio 2022 hanno fruttato 2.269.196 euro, per 317.608 presenze. Numeri in forte calo rispetto allo scorso fine settimana: siamo infatti a -50%.

La top ten completa

1 – Thor: Love and Thunder

Regia: Taika Waititi .

. Settimane: 2

week-end: € € 1.355.973 (totale: 7.602.552)

(totale: 7.602.552) Schermi: 446

Distribuzione: Warner Bros.

2 – Elvis

Regia: Baz Luhrmann

Settimane: 4

week-end: € 174.065 (totale: 2.320.921)

(totale: 2.320.921) Schermi: 446

Distribuzione: Warner Bros.



3 – Top Gun : Maverick

Regia: Joseph Kosinski

Settimane: 6

week-end: € 160.689 (totale: 11.197.499)

(totale: 11.197.499) Schermi: 446

Distribuzione: EAGLE PICTURES S.P.A.

4 – La principessa Mononoke

Regia: Miyaki

Settimane: 1

week-end: € 87.456 ( 87.456 )

( ) Schermi: 446

Distribuzione: Lucky Red

5 – Lightyear – La vera storia di Buzz

Regia: Angus MacLane

Settimane: 5

week-end: € 74.391 (totale: 2.329.957)

(totale: 2.329.957) Schermi: 446

Distribuzione: Universal Pictures

6 – Jurassic World : Il Dominio

Regia: Colin Trevorrow Settimane: 7 week-end: € 81.668 (totale: 7.568.585) Schermi: 446 Distribuzione: a Universal Pictures



7 – Black Phone

Regia: Scott Derrickson

Settimane: 4

week-end: € 123.162 (totale: 516.010)

(totale: 516.010) Schermi: 446

Distribuzione: Universal Pictures



8 – X – A Sexy Horror Story

Regia: Ti West . Cappuccio

. Settimane: 1

week-end: € 69.189 (totale: 69.189)

(totale: 69.189) Schermi: 458

Distribuzione: MEDUSA FILM S.P.A

9 – The Forgiven

Regia: John Michael McDonagh .

. Settimane: 1

week-end: € 12.985 (totale: 12.985)

(totale: 12.985) Schermi: 305

Distribuzione: Lucky Red

10 – Nostalgia

Regia: Mario Martone

Settimane: 7

week-end: € 11.680 (totale: 1.337.232)

(totale: 1.337.232) Schermi: 458

Distribuzione: MEDUSA FILM S.P.A

Mina Franza

20/06/2022