Box Office Italia: “The Suicide Squad” conquista la settimana di Ferragosto

(Box Office Italia incassi dal 09 al 15 agosto 2021) Settimana di ferragosto premia “The Suicide Squad” che viene seguito da “Come un gatto in tangenziale” e “Free Guy”.

La squadra suicida si prende il primo posto

Le avventure della squadra dei supercattivi fanno staccare 51.068 biglietti nella settimana più calda di Agosto. Il film di James Gunn, ”The suicide squad – Missione Suicida” incassa 1.217.543 euro e si piazza così in vetta alla classifica. Al secondo posto troviamo il film italiano “Come un gatto in tangenziale: Ritorno a coccia di morto”. Il regista Riccardo Milani ed i protagonisti, Paola Cortellesi e Antonio Albanese portano al cinema 39.057 spettatori e incassano per questo debutto estivo 268.774 euro.

Il trio di testa si chiude con il terzo posto del film “Free Guy – Eroe per gioco”. La storia del cassiere di banca, interpretato da Ryan Raynolds, che si rende conto di essere un personaggio all’interno di un videogioco chiamato Free City guadagna 218.914 euro grazie a 32.302 spettatori paganti. Al quarto e quinto posto troviamo rispettivamente il film Disney “Jungle Cruise” che per questa settimana incassa 158.382 euro e un pubblico pari a 24.197 persone; è il film horror/thriller “Old” che porta a casa 71.757 euro con 10.857 biglietti staccati.

La parte bassa del Box Office Italia

Al sesto posto della classifica troviamo il film di animazione “I Croods 2” che guadagna 50.240 euro con 8.295 spettatori. In settima posizione si piazza il film francese “La casa in fondo al Lago”. La pellicola horror soprannaturale, scritta e diretta da Julien Maury e Alexandre Bustillo, fa staccare 7.652 biglietti con un guadagno pari a 49.626 euro.

Precipita dalla classifica il film Marvel “Black Widow” che cade in ottava posizione con un incasso di 33.465 euro e un numero di spettatori paganti pari a 5.374 persone.

Il Box Office si chiude con il nono posto di “The Father” che incassa 23.401 euro, mentre il decimo posto è del film premio Oscar “Nomadland” che con un incasso pari a 16.046 euro fa lievitare quello totale a 1.631.295 euro.