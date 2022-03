(Box office Italia: incassi dal 10 al 13 marzo) Rimane in prima posizione al box office Italia, alla sua seconda settimana di programmazione, il film “The Batman” di Matt Reeves con Robert Pattinson, seguito dalla novità della settimana “Bts permission to dance”. Scende quindi in terza posizione “Uncharted”.

The Batman: si conferma campione d’incassi

“The Batman” incassa altri 2.154.128 euro, arrivando a 6.851.906 euro dopo appena 10 giorni di programmazione e continua a guidare la classifica. Al secondo posto esordisce con 403.613 euro il fenomeno “BTS Permission to Dance on Stage”, concerto-evento della boy band sudcoreana.

Scende in terza posizione “Uncharted”, con 377.571 euro e un totale di 5.614.612 euro.

Fuori dal podio, al quarto posto, troviamo l’esordiente “C’era una volta il crimine”, con 297.920 euro; mentre scende al quinto posto “Assassinio sul Nilo”, con 223.395 euro e un totale di 5.216.458 euro.

Ecco la top ten completa

1 – The Batman

Regia: Matt Reeves

Settimane: 2

week-end € 2.154.128 (totale: € 6.851.906)

Schermi: 561

Distribuzione: Warner Bros.



2 – Permission to Dance

Regia: BTS permission to dance

Settimane: 1

week-end: € 403.613 (Totale: €403.613)

Schermi: 32

Distribuzione:



3 – Uncharted

Regia: Ruben Fleischer

Settimane: 4

week-end: € 377.571 (Totale: € 5.614.613)

Schermi: 284

Distribuzione: Warner Bros.



4 – C’era una volta il crimine

Regia: Massimiliano Bruni

Settimane: 1

week-end: € 297.921 (Totale: € 297.921)

Schermi: 422

Distribuzione: 01 Distribution

5 – Assassinio al Nilo

Regia: Kenneth Branagh

Settimane: 5

Week-end € 223.395 (totale: € 5.216.459)

Schermi: 210

Distribuzione: Walt Disney Pictures Italia



6 – Belfast

Regia: Kenneth Branagh

Settimane: 3

Week-end € 221.410 (totale: € 1.239.541)

Schermi: 309

Distribuzione: Universal Pictures



7 – Il ritratto del duca

Regia: Roger Michell

Settimane: 2

week-end € 213. 904 (totale: € 551.894)

Schermi: 263

Distribuzione: BIM Distribuzione

8 – Ennio

Regia: Giuseppe Tornatore

Settimane: 4

Week-end € 150.048 (totale: € 2.224.273)

Schermi: 222

Distribuzione: Lucky Red

9 – Lizzy e Red – Amici per sempre

Regia: Jan Bubenicek, Denisa Grimmová.

Settimane: 2

week-end: € 90.701 (totale: € 215.433)

Schermi: 311

Distribuzione: Adler Entertainment

10 – Jackass Forever

Regia: Jeff Tremaine

Settimane: 1

week-end: € 71. 353 (€ 71.353)

Schermi: 170

Distribuzione: Eagle Pictures

Mina Franza

14/03/2022