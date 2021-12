Box office Italia: “Spider-Man: No Way Home” primo senza rivali

(Box office Italia: incassi 23 – 26 Dicembre 2021) Nel week end più importante dell’anno “Spider-Man: No Way Home” domina incontrastato. A lunga distanza si aggiudica la seconda posizione “House of Gucci”, seguito da “Chi ha incastrato Babbo Natale?”.

Box office Italia: una sola new entry per la prima cinquina

Continua l’ascesa di “Spider-Man: No Way Home” che mantiene la prima posizione aggiungendo 2.966.621 euro ai suoi introiti precedenti per arrivare alla cifra totale di 17.017.177 euro. Il film diretto da Jon Watts ha realizzato una media di 5.345 euro nei 555 schermi.

Confermata anche la seconda posizione, occupata con 811.824 euro da “House of Gucci” che ad oggi è arrivato a 3.091.506 euro e una media di 1.601 euro in 507 schermi.

Si scambiano invece i posti “Chi ha incastrato Babbo Natale?” e “Diabolik”: il primo detiene la medaglia di bronzo con 696.899 euro e 1.581.303 euro totali; mentre il secondo scende di un gradino ed è quarto con 537.520 euro e 1.615.488 euro.

Chiude la top five la new entry “Sing 2” che ha aperto in 532 sale (1.001 media per copia) con un incasso pari a 532.438 euro.

Da notare che, a parte “Encanto”, in decima posizione al quinto week end, tutti gli altri film della seconda cinquina del box office Italia sono esordienti.

La top ten completa

Spider-Man: No Way Home: 2.966.621 euro (incasso week end) – 17.017.177 euro (incasso totale) – 385.358 spettatori –555 schermi/5.345 euro media – Settimane: 2 House of Gucci: 811.824 euro (incasso week end) – 3.091.506 euro (incasso totale) – 106.498 spettatori – 507 schermi/1.601 euro media – Settimane: 2 Chi ha incastrato Babbo Natale? : 696.899 euro (incasso week end) – 1.581.303 euro (incasso totale) – 95.990 spettatori – 447 schermi/1.559 euro media – Settimane: 2 Diabolik: 537.520 euro (incasso week end) – 1.615.488 euro (incasso totale) – 74.704 spettatori – 461 schermi/ 1.166 euro media – Settimane: 2 Sing 2 – Sempre più forte: 532.438 euro (incasso week end) – 798.688 euro (incasso totale) – 76.143 spettatori –532 schermi/1.001 euro media – Settimane: 1 7 Donne e un mistero: 269.577 euro (incasso week end) – 269.577 euro (incasso totale) – 37.380 spettatori – 387 schermi/697 euro media – Settimane: 1 Supereroi: 186.081 euro (incasso week end) – 186.081 euro (incasso totale) – 25.947 spettatori –400 schermi/465 euro media – Settimane: 1 West Side Story: 142.263 euro (incasso week end) – 142.321 euro (incasso totale) – 20.318 spettatori – 331 schermi/430 euro media – Settimane: 1 Il capo perfetto: 76.924 euro (incasso week end) – 76.924 euro (incasso totale) – 11.736 spettatori – 94 schermi/818 euro media – Settimane: 1 Encanto: 76.723 euro (incasso week end) – 4.472.489 euro (incasso totale) – 11.164 spettatori – 195 schermi/393 euro media – Settimane: 5

Roberta Rosella

27/12/2021