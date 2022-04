Box Office Italia: “Sonic 2” domina la classifica

(Box office Italia: incassi 7 aprile – 10 aprile 2022) Come previsto, “Sonic 2″ è campione d’incassi al botteghino nazionale. Seguono “Morbius” al secondo posto e “Troppo cattivi” al terzo.

Box office Italia: “Sonic” primo su tutti

Al box office Italia, così come abbiamo visto anche per le sale amaricane, Sonic mette il turbo e corre subito in testa alla classifica degli incassi.

Venendo al dettaglio dei film e degli incassi al box office Italia, è “Sonic 2” il miglior incasso di questi weekend. Al suo debutto, il film tratto dal celebre videogioco ha totalizzato 1.479.399 euro (1.529.416 euro considerando le anteprime), con un’ottima media a struttura di 3.671 euro. Risultati in linea con l’uragano blu che ha colpito le sale americane, dove il riccio ha esordito con 71 milioni di dollari. Il primo capitolo, lo ricordiamo, è stato un successo enorme con oltre 300 milioni di incasso totale. Il debutto di “Sonic 2” si posiziona – nell’era pandemica – ai livelli di “Black Widow” e “House of Gucci”.

Al secondo posto scende “Morbius”: il Vampiro Vivente lascia già la testa della classifica dopo una sola settimana e fa registrare altri 546.100 euro (-66%), con una media di 1.126 euro per un totale di 2.475.862 euro. Terzo posto per un altro film che certifica il ritorno delle famiglie in sala: “Troppo Cattivi” della Dream Works si posiziona al terzo posto e raccoglie altri 367.845 euro e porta il totale a 1.884.219 euro.

Ecco la top ten completa

1 – Sonic 2

Regia: Jeff Fowler

Settimane: 1

week-end € 1.479.398 (totale: € 1.529.416)

Schermi: 403

Distribuzione: Eagle Pictures

2 – Morbius

Regia: Daniel Espinosa

Settimane: 2

week-end € 546.099 (totale: € 2.475.862)

(totale: € 2.475.862) Schermi: 485

Distribuzione: Warner Bros. Pictures Italia

3 – Troppo cattivi

Regia: Pierre Perifel

Settimane: 2

week-end € 367.845 (totale: € 1.884.219)

(totale: € 1.884.219) Schermi: 505

Distribuzione: Universal Pictures

4 – Corro da te

Regia: Riccardo Milani

Settimane: 4

week-end: € 157.741 (Totale: € 2.148.600)

(Totale: € 2.148.600) Schermi: 289

Distribuzione: Vision Distribution/Universal Pictures

5 – The Batman

Regia: Matt Reeves

Settimane: 6

week-end € 156.906 (totale: € 9.947.935)

(totale: € 9.947.935) Schermi: 185

Distribuzione: Warner Bros.



6 – C’mon C’mon

Regia: Mike Mills

Settimane: 1

week-end € 126.154 (totale: € 126.208)

(totale: € 126.208) Schermi: 275

Distribuzione: Notorius Pictures



7 – La figlia oscura

Regia: Maggie Gyllenhaal

Settimane: 1

week-end € 108.860 (totale: € 108.860 )

(totale: € ) Schermi: 147

Distribuzione: Bim Distribuzione



8 – Una vita in fuga

Regia: Sean Penn

Settimane: 2

week-end € 87.303 (totale: € 367.334)

(totale: € 367.334) Schermi: 246

Distribuzione: Lucky red



9 – Bla Bla Baby

Regia: Fausto Brizzi

Settimane: 1

week-end € 82.736 (totale: € 82.736)

(totale: € 82.736) Schermi: 313

Distribuzione: 01 Distribution

10 – Spencer

Regia: Pablo Larraín

Settimane: 3

week-end: € 68.994 (Totale: € 780.831)

(Totale: € 780.831) Schermi: 221

Distribuzione: 01 Distribution, Leone Film Group

Mina Franza

010/11/2022