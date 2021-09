Box office Italia: “Shang-Chi” si aggiudica un’altra settimana

(Box Office Italia incassi settimana dal 06 al 12 Settembre 2021) L’eroe Marvel Shang-Chi rimane in vetta alla classifica. Invariate anche la seconda e la terza posizione con “Come un gatto in tangenziale” e “Me contro te”.

Box Office Italia: la vetta rimane invariata

Il cine Comic “Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli” rimane ben stabile in vetta alla classifica anche dopo la seconda settimana incassando 1.217.615 euro grazie a 178.924 biglietti staccati. Distanti dall’incasso del primo le due pellicole italiane che rimangono rispettivamente al secondo e al terzo posto riconfermado la classifica della settimana passata. “Come un gatto in tangenziale” guadagna 484.803 mentre “Me contro te” con una presenza pari a 57.806 persone porta a casa 360.871 euro.

Al quarto posto c’è una new entry nelle sale cinematografiche. E’ il film presentato in anteprima al festiva del cinema di Venezia “Qui Rido Io” del regista Mario Martone dove Tony Servillo veste i panni dell’attore teatrale Edoardo Scarpetta. La pellicola ha fato staccare 46.788 biglietti producendo un incasso pari a 314.840 euro. Chiude il quintetto alto della classifica il franchise con Vin Diesel “Fast & Furious 9” con un guadagno pari a 299.293 euro.

La parte bassa della classifica

I cinque film che chiudono il Box Office Italia vedono al sesto posto il film horror thriller “Malignant” del regista James Wan. La pellicola registra un incasso pari a 186.371 euro e 27.870 biglietti venduti. Al settimo posto c’è invece un’altro film presentato al recente festival di Venezia, il “Collezionista di Carte” di Paul Schrader che fa staccare 25.888 biglietti pari a 163.935 euro.

Ottavo e nono posto occupati rispettivamente da “Il giro del mondo in 80 giorni” e “La Ragazza di Stillwater”. Il primo è un film d’animazione francese che vede una scimmietta compiere un tour per il mondo in compagnia di un ranocchio spericolato. Il lungometraggio ha incassato in questo suo debutto 132.548 euro pari a 20.590 biglietti venduti. Il secondo film invece vede protagonista l’attore americano Matt Damon che conquista un pubblico pari a 16.566 persone ed incassa 108.463 euro.

Chiude al decimo posto un altro film di animazione “Paw Patrols” che debutta nelle sale cinematografiche italiane incassando 54.769 euro facendo staccare 8.053 biglietti.