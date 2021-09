Box Office Italia: Shang-Chi domina la classifica

(Box Office Italia – incasso dal 30 Luglio al 5 Agosto 2021) “Shang-Chi” approda in Italia e in pochi giorni conquista il primo posto. Seguono al secondo e al terzo “Come un gatto in tangenziale” e “Me contro te”.

Box Office Italia: Shang-Chi incassa oltre 1 milione in pochi giorni

Debutto sorprendente per “Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli”, film diretto da Destin Daniel Cretton e basato sull’omonimo personaggio della Marvel Comics. Il lungometraggio in pochi giorni ha incassato 1.484.436 euro grazie a 206.464 biglietti venduti e questo gli è valso il primo posto in classifica. Il secondo e terzo posto invece è occupato da due film italiani: “Come un gatto in tangenziale” e “Me contro te”. Il primo nella sua seconda settimana di distribuzione porta a casa 798.49 euro, mentre il secondo, dopo aver dominato per ben due settimane la classifica del Box Office Italia, scende di due gradini incassando 720.699 euro.

Al quarto posto c’è “Fast and Furious 9”, il franchise rimane nelle parti alte della classifica, ma in questo inizio settembre guadagna solo 568.044 euro con 80.765 biglietti venduti. Quinto posto vede invece “Malignant”, il film horror diretto da James Wan, che esce in Italia incassando nella sua prima settimana 164.488 euro grazie ad un pubblico pari a 23.182 persone.

La parte bassa della classifica

Apre il quintetto basso del Box Office il film presentato alla mostra di Venezia, “” del regista Paul Schrader. Il lungometraggio, al debutto nelle sale, guadagna 135.633 euro grazie a 20.015 biglietti venduti. Settimo posto per “The Suicide Squad” che incassa 123.736 euro, mentre all’ottavo troviamo Ryan Reynolds con “Free Guy – Eroe per gioco”. Il lungometraggio non va oltre i 82.148 euro.

Nono e decimo posto occupati rispettivamente da “Candyman” e “Frammenti del Passato – Reminiscence”. Il primo con un pubblico pari a 10.359 persone incassa 67.291 euro. Invece il film di Lisa Joy chiude questa prima settimana di settembre con un guadagno di 56.900 euro grazie a 9.019 biglietti venduti.