Box Office Italia: Maverick vola al primo posto

(Box office Italia: incassi 19 al 22 maggio 2022) Al box office Italia “Top Gun : Maverick”, come da pronostici, vola in prima posizione. Seconda posizione per il veterano sul podio da settimane “Doctor Strange nel Multiverso della follia”, e terza posizione per il tanto atteso “Esterno Notte”, di Marco Bellocchio. “L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat” e “Io e Lulù” scendono in quarta e quinta posizione.

Box office Italia: Top Gun : Maverick domina e dominerà la top ten

“Doctor Strange nel Multiverso della Follia” nel week end dal 12 al 15 maggio aggiunge 1.841.296 euro al precedente bottino. Proiettato in 577 sale, il film di Sam Raimi, scende in seconda posizione, si potrebbe dire con onore dopo settimane di record a guida della top ten, e a favore di una new entry di tutto rispetto: arriva nelle sale italiane il film evento dell’anno “Top Gun : Maverick” che ha raggiunto in sole 24 ore un bottino di ben 817.608 euro. Noi siamo decisamente poco attendibili, giacché abbiamo adorato il sequel, ma c’è da dire che siamo anche pronti a scommettere che Tom/Maverick resteranno ben saldi sul podio per diversi fine settimana.

Esordio in terza posizione per la pellicola della LUCKY RED DISTRIB. “Esterno Notte”, la prima serie tv di Marco Bellocchio. Il regista torna ai temi già messi a fuoco con “Buongiorno, notte” (2003). Lo fa con un’opera che sta tra l’accuratezza storica e il sogno – o meglio incubo – a occhi aperti.

Il film è stato molto applaudito pochi giorni fa al Festival di Cannes, dove è stato presentato fuori concorso. Presente in 305 schermi, ha debuttato con 204.201 euro, lasciando dietro di sé al quarto e quinto posto la pellicola di e con Channing Tatum, “Io e Lulù” e “L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat” di John Madden con Colin Firth e Jason Isaacs.

La top ten completa

1 – Top Gun : Maverick

Regia: Joseph Kosinski

Settimane: 1

week-end: € 817.608 (totale: € 817.608)

Schermi: 446

Distribuzione: EAGLE PICTURES S.P.A.



2 – Doctor Strange nel multiverso della follia

Regia: Scott Derrickson, Sam Raimi

Settimane: 3

week-end: € 669.273 (totale: € 12.519.135)

Schermi: 458

Distribuzione: Disney

3 – Esterno Notte

Regia: Marco Bellocchio

Settimane: 1

week-end: € 174.436 (totale: € 204.201)

Schermi: 305

Distribuzione: Lucky Red

4 – Io e Lulù

Regia: Channing Tatum, Reid Carolin

Settimane: 2

week-end: € 70.413 (totale: € 251.855)

Schermi: 300

Distribuzione: Notorious Pictures e Medusa Film

5 – L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat

Regia: John Madden

Settimane: 2

week-end: € 86.387 (totale: € 307.691)

Schermi: 384

Distribuzione: Warner Bros. Pictures Italia

6 – Sonic 2

Regia: Jeff Fowler

Settimane: 7

week-end € 45.816 (totale: € 4.072.220)

Schermi: 165

Distribuzione: Eagle Pictures

7 – Animali fantastici – I segreti di Silente

Regia: David Yates

Settimane: 6

week-end: € 50.184 (totale: € 8.318.982)

Schermi: 150

Distribuzione: Warner Bros.

8 – Secret Team 355

Regia: Simon Kinberg

Settimane: 2

week-end: € 32.430 (totale: € 140.499)

Schermi: 120

Distribuzione: 01 Distribution

9 – Downton Abbey II – Una nuova era

Regia: Simon Curtis

Settimane: 4

week-end: € 25.254 (totale: € 1.012.584)

Schermi: 78

Distribuzione: Universal Pictures

10 – American Night

Regia: Alessio Della Valle

Settimane: 1

week-end: € 23.643 (totale: € 23.643)

Schermi: 254

Distribuzione: 01 Distribution

Mina Franza

16/05/2022