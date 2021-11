Box office Italia: “La famiglia Addams 2” vince su tutti

(Box office Italia: incassi 29 – 31 ottobre 2021) Al box office Italia esordisce vincente “La famiglia Addams 2”, seguita da “Venom – La furia di Carnage” al secondo posto e “Hallowen Kilss” esordiente in terza posizione.

Al box office Italia: debutto vincente ma sottotono per “La famiglia Addams 2”

Un mese di ottobre in risalita per il cinema italiano, nonostante ci sia ancora molto da fare per tornare alla normalità. Con il week end appena trascorso possiamo determinare che ottobre ha registrato 12 milioni in più rispetto a settembre.

“La famiglia Addams 2” ha esordito in vetta con 983.719 euro, un risultato irrisorio rispetto al primo capitolo che guadagnò nel 2019 3.6 milioni di euro. Scivola di una posizione ed è secondo con 736.035 euro “Venom – La furia di Carnage” che arriva alla cifra totale di 6.196.095 euro, così come “Halloween Kills” passa dal secondo al terzo posto con 734.766 euro e un totale di 1.438.404 euro.

Tra le new entry segnaliamo “Madres Paralelas” di Almodovar, esordiente al quarto posto; “Freaks Out” al quinto; “Una notte da dottore” al settimo; e “Antlers – Spirito insaziabile” al nono.

Ecco la classifica completa

Roberta Rosella

01/11/2021