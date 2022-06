Box office Italia: Jurassic World domina davvero

(Box office Italia: incassi 2-5 giugno 2022) “Jurassic World: il Dominio” ha chiuso il suo weekend d’esordio in testa al Box Office Italia, buona ancora la tenuta di “Top Gun: Maverick”, terza posizione per “Nostalgia” Mario Martone.

Box office Italia: i dinosauri superano i jet di Cruise

Grazie alla presenza in contemporanea di due film attira pubblico, quali “Jurassic World: il Dominio” e “Top Gun: Maverick” (quest’ultimo al suo secondo weekend), il botteghino nazionale ha espresso numeri importanti, per la prima volta superiori a quelli fatti registrare nel 2019. A tal proposito, va detto che l’incasso complessivo del Box Office Italia nel weekend (via Cinetel) è stato 5.9 milioni di euro, ovvero un milione netto in più della suddetta data nello stesso periodo. Ma veniamo ai singoli risultati.

“Jurassic World: il Dominio” ha vinto il botteghino con un incasso di 3.18 milioni di euro, dato che include anche lo score delle anteprime del 1° giugno notte. Volendo tracciare un confronto con i due capitoli precedenti, il nuovo film di Colin Trevorrow risulta in perdita, ma considerato il periodo post-pandemico non proprio eccelso per il mercato cinematografico in Italia.

La seconda posizione è andata all’ex primatista “Top Gun: Maverick” (negli Usa il film domina ancora) con un nuovo incasso di 1.89 milioni di euro, per un totale di 6.97 milioni, ed un calo contenuto del 30% rispetto allo straordinario weekend d’esordio. “Nostalgia” ha chiuso in terza posizione con 300 mila euro, ed un totale di 916 mila.

La top ten completa

1 – Jurassic World : Il Dominio

Regia: Colin Trevorrow

Settimane: 1

week-end: € 3.180.989 (totale: € 3.181.001)

(totale: € 3.181.001) Schermi: 446

Distribuzione: a Universal Pictures

2 – Top Gun : Maverick

Regia: Joseph Kosinski

Settimane: 2

week-end: € 1.897.038 (totale: € 6.976.505)

(totale: € 6.976.505) Schermi: 446

Distribuzione: EAGLE PICTURES S.P.A.

3 – Nostalgia

Regia: Mario Martone

Settimane: 2

week-end: € 303.013 (totale: € 916.847)

(totale: € 916.847) Schermi: 458

Distribuzione: MEDUSA FILM S.P.A

4 – Doctor Strange nel multiverso della follia

Regia: Scott Derrickson, Sam Raimi

Settimane: 5

week-end: € 211.343 (totale: € 13.488.371)

(totale: € 13.488.371) Schermi: 458

Distribuzione: Disney

5 – Sonic 2

Regia: Jeff Fowler

Settimane: 9

week-end € 52.219 (totale: € 4.213.187)

(totale: € 4.213.187) Schermi: 165

Distribuzione: Eagle Pictures

6 – Esterno Notte

Regia: Marco Bellocchio

Settimane: 3

week-end: € 51.014 (totale: € 457.564)

(totale: € 457.564) Schermi: 305

Distribuzione: Lucky Red

7 – Alcarràs

Regia: Carla Simón

Settimane: 2

week-end: € 31.364 (totale: € 92.111)

(totale: € 92.111) Schermi: 120

Distribuzione: I Wonder Pictures

8 – La doppia vita di Madeleine Collins

Regia: Antoine Barraud

Settimane: 1

week-end: € 25.753 (totale: € 25.753)

(totale: € 25.753) Schermi: 300

Distribuzione: Notorious Pictures e Medusa Film



9 – Io e Lulù

Regia: Channing Tatum, Reid Carolin

Settimane: 4

week-end: € 22.684 (totale: € 374.370)

(totale: € 374.370) Schermi: 300

Distribuzione: Notorious Pictures e Medusa Film

10 – Animali fantastici – I segreti di Silente

Regia: David Yates

Settimane: 8

week-end: € 19.853 (totale: € 8.421.197)

(totale: € 8.421.197) Schermi: 150

Distribuzione: Warner Bros.



Mina Franza

30/05/2022