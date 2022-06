Box office Italia: Jurassic World ancora in testa

(Box office Italia: incassi 9 – 12 giugno 2022) “Jurassic World: il Dominio” chiude il suo secondo weekend in testa al Box Office Italia, buona ancora la tenuta di “Top Gun: Maverick” in seconda posizione, mentre in terza posizione troviamo la new entry “Jujutsu Kaisen 0 – The Movie”.

Box office Italia: i dinosauri guidano ancora la classifica

Nel suo secondo fine settimana (9-12 giugno) “Jurassic World: Il dominio” ha superato la soglia dei €5 milioni. Ieri la pellicola ha incassato altri €358.364, l’incasso nei 3 giorni è stato di €1.294.174 (-59% rispetto al weekend d’esordio) portando il totale a €5.230.937.

Questo è il quattordicesimo miglior risultato durante la pandemia al nostro box office, oggi la pellicola dovrebbe superare l’incasso complessivo di “House of Gucci”.

Al secondo posto “Top Gun: Maverick” ha incassato ieri €267.060, il totale dopo 3 giorni è di €975.087 (-48%), l’incasso totale ammonta così a €8.566.712. La pellicola ha sorpassato gli incassi totali di “No Time To Die”, “Eternals” e “I segreti di Silente”.

Terzo posto per “Jujutsu Kaisen 0 – The Movie”, domenica ha incassato €146.860, nel suo primo fine settimana ha incassato €629.750 il totale è di €632.582, i biglietti staccati 66.569.

Non ci sono dubbi che questa è la miglior performance per un film anime distribuito da Nexo Digital.

Un risultato migliore rispetto alla Spagna ($497,858), e la Germania ($640,356), inferiore all’UK ($1,087,081). Un abisso rispetto alla Francia (395 copie), dove nel solo giorno di apertura sono stati staccati 63.424 biglietti (comprese le anteprime), per un totale di 293.331 biglietti nel primo fine settimana.

La top ten completa

1 – Jurassic World : Il Dominio

Regia: Colin Trevorrow

Settimane: 2

week-end: € 1.294.173 (totale: 5.230.936)

(totale: 5.230.936) Schermi: 446

Distribuzione: a Universal Pictures

2 – Top Gun : Maverick

Regia: Joseph Kosinski

Settimane: 3

week-end: € 975.086 (totale: 8.566.712)

(totale: 8.566.712) Schermi: 446

Distribuzione: EAGLE PICTURES S.P.A.

3 –JUJUTSU KAISEN 0

Regia: Park Seong-ung

Settimane: 1

week-end: € 629.750 (totale: 632.581)

(totale: 632.581) Schermi: 446

Distribuzione: Nexo Digital



4 – Nostalgia

Regia: Mario Martone

Settimane: 3

week-end: € 114.206 (totale: 1.100.252)

(totale: 1.100.252) Schermi: 458

Distribuzione: MEDUSA FILM S.P.A

5 – Esterno Notte – Parte II

Regia: Marco Bellocchio

Settimane: 1

week-end: € 94.615 (totale: 100.740)

(totale: 100.740) Schermi: 305

Distribuzione: Lucky Red

6 – The Other Side

Regia: Tord Danielsson, Oskar Mellander .

. Settimane: 1

week-end: € 71.105 (totale: 71.105)

(totale: 71.105) Schermi: 305

Distribuzione: BIM Distribution

7 – Il Giorno più Bello

Regia: Andrea Zalone

Settimane: 1

week-end: € 68.491 (totale: 68.491)

(totale: 68.491) Schermi: 120

Distribuzione: 01 Distribution

8 – Doctor Strange nel multiverso della follia

Regia: Scott Derrickson, Sam Raimi

Settimane: 6

week-end: € 56.270 (totale: 13.594.218)

(totale: 13.594.218) Schermi: 458

Distribuzione: Disney



9 – Lo chiamavano Trinità

Regia: Enzo Barboni

Settimane: 1

week-end: € 27.248 (totale: 27.384)

(totale: 27.384) Schermi: 300

Distribuzione: Cineteca di Bologna

10 – Sonic 2

Regia: Jeff Fowler

Settimane: 10

week-end € 22.522 (totale: 4.245.206)

(totale: 4.245.206) Schermi: 165

Distribuzione: Eagle Pictures

Mina Franza

30/05/2022