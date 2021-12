(Box office Italia: Incassi 9 – 12 dicembre 2021) “Harry Potter e la pietra filosofale” torna al cinema e incanta il pubblico, conquistando il primo gradino del podio. Seguono, a gran distanza, “Encanto” e “Mollo tutto e apro un chiringuito”.

Harry Potter e la pietra filosofale: di nuovo vincente al box office Italia

La mitica saga della Rowling torna al cinema con il primo capitolo diretto da Chris Columbus e vince la medaglia d’oro con un incasso di 1.490.061 euro e 191.492 spettatori. Proiettato in 509 schermi, “Harry Potter e la pietra filosofale” ha registrato una media di 2.927 euro.

Terza classifica per “Encanto” che aggiunge, in seconda posizione, solo 436.826 euro ai suoi introiti precedenti per realizzare la cifra complessiva di 4.039.930 euro in 534 schermi con una media di 818 euro per sala.

Esordio con medaglia di bronzo per “Mollo tutto e apro un chiringuito”, commedia con l’ormai noto “Signor Imbruttito”, che realizza 522.501 euro totali e 321.985 euro da giovedì, seguito da “Sing 2”, presentato in anteprima e in uscita ufficiale il 23 dicembre, che in quarta posizione guadagna 260.391 euro.

Chiude la prima cinquina del box office Italia “Cry Macho – Ritorno a casa”, del veterano Clint Eastwood, con un guadagno di 155.415 euro e 682.169 euro complessivi.

La top ten completa

Harry Potter e la pietra filosofale: 1.490.061 euro (incasso week end) – 27.177.870 euro (incasso totale) – 191.492 spettatori – 509 schermi/2.927 euro media – Settimane: 1 Encanto: 436.826 euro (incasso week end) – 4.039.930 euro (incasso totale) – 65.234 spettatori – 534 schermi/818 euro media – Settimane: 3 Mollo tutto e apro un chiringuito: 321.985 euro (incasso week end) – 522.501 euro (incasso totale) – 44.909 spettatori – 383 schermi/841 euro media – Settimane: 1 Sing 2: 260.391 euro (incasso week end) – 260.391 euro (incasso totale) – 38.284 spettatori – 396 schermi/658 euro media – Settimane: 1 Cry Macho – Ritorno a casa: 155.415 euro (incasso week end) – 682.169 euro (incasso totale) – 23.615 spettatori –498 schermi/312 euro media – Settimane: 2 Clifford – Il grande cane rosso: 149.262 euro (incasso week end) – 603.188 euro (incasso totale) – 23.194 spettatori – 352 schermi/424 euro media – Settimane: 2 Ghostbusters: Legacy: 111.333 euro (incasso week end) – 2.420.074 euro (incasso totale) – 15.374 spettatori –205 schermi/543 euro media – Settimane: 4 L’uomo dei ghiacci – The Ice Road: 82.263 euro (incasso week end) – 339.646 euro (incasso totale) – 11.947 spettatori – 194 schermi/424 euro media – Settimane: 2 Eternals: 62.859 euro (incasso week end) – 8.377.928 euro (incasso totale) – 9.697 spettatori – 119 schermi/528 euro media – Settimane: 6 Scompartimento N. 6 : 58.797 euro (incasso week end) – 197.417 euro (incasso totale) – 9.162 spettatori –68 schermi/865 euro media – Settimane: 2

Roberta Rosella

13/12/2021