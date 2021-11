Box office Italia: “Ghostbusters: Legacy” vince ma non convince

(Box office Italia: incassi 18 – 21 novembre 2021) Guida la classifica del box office Italia “Ghostbusters: Legacy”, seguito da “Eternals” di Chloé Zhao e “The French Dispatch”.

Box office Italia: vittoria fiacca per “Ghostbuster: Legacy”

In tutta onestà ci si aspettava di più da “Ghostbusters: Legacy”, pellicola di Jason Reitman dal sapore nostalgico, quarto capitolo del franchise legato agli Acchiappafantasmi. Il film ha esordito con 1.038.475 euro realizzati in 609 schermi, ottenendo una media di 1.705 euro a schermo. Rispetto alla precedente classifica che vedeva in testa “Eternals” al secondo week end con 1.736.638 euro ci rendiamo ben conto della delusione di questo risultato.

Scende di un gradino ed è seconda la pellicola di Chloé Zhao che aggiunge 721.843 ai precedenti introiti per raggiungere la cifra complessiva di 7.538.986 euro euro.

Seconda settimana e ancora medaglia di Bronzo per “The French Dispatch” di Wes Anderson che guadagna 473.889 euro arrivando così a 1.481.890 euro totali.

New entry per la quarta posizione, occupata da “My Hero Academia: World Heroes’ Mission” che, presente in 179 schermi, con una media di 1.894 euro ha totalizzato 338.998 euro, mentre “Zatlan”, sceso dal secondo posto, chiude al top five con 305.694 euro e un totale di 1.436.686 euro.

La top ten completa

Ghstobusters: Legacy: 1.038.475 euro (incasso week end) – 1.038.475 euro (incasso totale) – 148.021 spettatori – 609 schermi/1.705 euro media – Settimane: 1 Eternals: 721.843 euro (incasso week end) – 7.538.986 euro (incasso totale) – 97.886 spettatori – 467 schermi/1.546 euro media – Settimane: 3 The French Dispatch: 473.889 euro (incasso week end) – 1.481.890 euro (incasso totale) – 67.438 spettatori – 373 schermi/1.270 euro (media a schermo) – Settimane: 2 My Hero Academia. The Movie – World Heroes’ Mission: 338.998 euro (incasso week end) – 339.122 euro (incasso totale) – 35.687 spettatori – 179 schermi/1.894 euro (media a schermo) – Settimane: 1 Zlatan: 305.694 euro (incasso week end) – 1.436.686 euro (incasso totale) – 43.024 spettatori – 348 schermi/878 euro (media a schermo) – Settimane: 2 Per tutta la vita: 246.827 euro (incasso week end) – 783.134 euro (incasso totale) 36.544 spettatori – 343 schermi/720 euro (media a schermo) – Settimane: 2 Io sono Babbo Natale: 207.963 euro (incasso week end) – 1.408.520 euro (incasso totale) – 31.226 spettatori – 209 schermi /995 euro (media per schermo) – Settimane: 3 Ainbo – Spirito dell’Amazzonia: 177.151 euro (incasso week end) – 177.151 euro (incasso totale) – 27.729 spettatori – 332 schermi /534 euro (media per schermo) – Settimane: 1 Freaks Out: 168.428 euro (incasso week end) – Tot. 2.444.151 euro (Incasso totale) – 23.277 spettatori – 186 schermi/906 euro (media a schermo) – Settimane: 4 Promises: 164.191 euro (incasso week end) – 164.247 euro (Incasso totale) – 24.712 spettatori – 273 schermi/601 media a schermo – Settimane: 1

Roberta Rosella

22/11/2021