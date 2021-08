Box Office Italia: “Fast & Furious 9” un’anteprima da primo posto

(Box Office Italia incassi dal 5 all’8 agosto 2021) Il film con Vin Diesel “F9″è stato visibile in anteprima dal 2 al 5 Agosto. Altro debutto è stato quello di “The Suicide Squad” che si posiziona al secondo posto seguito da “Jungle Cruise” della Disney.

Box Office Italia: “F9” e “The Suicide Squad” scuotono la classifica

La prima settimana di agosto si apre con il franchise di successo “Fast & Furious”. Il film con Vin Diesel è stato proiettato in anteprima nelle sale per scongiurare la distribuzione in streaming ed è stato visto da 183.038 spettatori guadagnando € 1.381.653. Ma in questo caldo agosto c’è stato anche un secondo debutto, non molto convincente, del film “The Suicide Squad”. Il film del regista James Gunn, convince solo in parte. Con un numero di spettatori pari a 117.028 persone, la pellicola incassa 861.506 euro.

Il terzo posto vede invece il film Disney “Jungle Cruise” che scende dal gradino più alto e si prende la medaglia di bronzo. Con un numero di ingressi pari a 67.402,il film con Dwayne Johnson 439.655 euro. Al quarto posto troviamo “Il Signore degli Anelli: Il ritorno del re”, la cui versione restaurata in 4K è stata vista da 35.096 spettatori con un incasso pari a 225.818 euro. La parte alta del Box Office si chiude con il quinto posto occupato dal thriller “Old”. La pellicola ha generato un incasso di 176.721 euro grazie ad un numero di biglietti pari a 26.686.

Il quintetto basso della classifica

In sesta posizione, con un incasso pari a 104.402 euro, c’è il film d’animazione “I Croods 2 – Una nuove era”, che è stato visto da 16.858 spettatori. Segue al settimo posto “Blackpink The Movie”, un film documentario sudcoreano diretto da Oh Yoon-dong e Jung Su-yee, che racconta il gruppo di ragazze sudcoreane Blackpink. La pellicola è stata vista da 13.325 spettatori e ha generato un incasso di 100.567 euro.

All’ottavo posto troviamo invece “Black Widow“. il film con Scarlett Johansson ha incassato 82.667 euro, che si aggiunge a quello totale di 4.706.785 euro, e ha fatto registrare un numero di spettori paganti pari a 13.325. La classifica del Box Office Italia si chiude con due pellicole horror. Al nono e decimo posto troviamo rispettivamente “La casa in fondo al lago” che incassa 67.644 euro con un pubblico pari a 9.808 persone; mentre chiude il film spagnolo “Possesion – L’appartamento del Diavolo”, che invece ha guadagnato € 67.158 a fronte di 10.306 ingressi.