Box office Italia: “Eternals” ancora in testa

(Box office Italia: incassi 11 – 14 novembre 2021) Al box office Italia continua il successo di “Eternals” che mantiene la prima posizione. Due esordienti per la seconda e terza posizione, occupate da “Zlatan” e “The French Dispatch”.

Box office Italia: una top ten piena di esordienti

Top ten stravolta rispetto alla precedente classifica, soprattutto per la presenza di nuove uscite che hanno scalzato dal box office Italia le altre pellicole.

Campione d’incassi del week end italiano rimane “Eternals” di Chloé Zhao che aggiunge 1.736.638 euro al precedente bottino per ottenere la cifra complessiva di 6.454.550 euro. Il cinecomic Marvel/Disney, proiettato in 738 schermi ha registrato una media per copia di 2.353 euro.

Esordisce al secondo posto con 918.999 euro (2.802 euro di media e 328 schermi) il biopic “Zlatan”, incentrato sull’infanzia e la giovinezza del noto calciatore Ibrahimovic, mentre la terza posizione è occupata dall’altro esordiente “The French Dispatch” di Wes Anderson che proiettato in 319 schermi, con una media di 2.255 euro ha realizzato 719.453 euro.

Altro debuttante per la quarta posizione in cui troviamo con 439.761 euro la pellicola italiana di Paolo Costella “Per tutta la vita”, seguita da “Io sono Babbo Natale” che con i 428.376 euro realizzati nel fine settimana raggiunge la cifra totale di 1.129.060 euro e chiude la top five.

