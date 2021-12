Box office Italia: “Encanto” si conferma capolista

(Box office Italia: incassi 2 – 5 Dicembre 2021) “Encanto” si riconferma re del box office USA, segue in seconda posizione la new entry “Cry Macho – Ritorno a casa”. Anche la terza posizione è occupata da un esordiente: “Clifford – Il grande cane rosso”.

Al box office Italia a dicembre vincono i film per i più piccoli

Il mese di dicembre è quello che più di tutti premia il grande cinema d’animazione o i film che hanno come pubblico tutta la famiglia. Per la seconda settimana al box office Italia ha la meglio il musical d’animazione della Walt Disney che aggiunge 1.003.436 euro al suo bottino per raggiungere la cifra complessiva di 3.083.826 euro. “Encanto”, al suo secondo week end di programmazione, ha realizzato 1.450 euro di media nei 692 schermi di proiezione.

Sempre vero per Clint Eastwood il detto “gallina vecchia fa buon brodo”! Il veterano del cinema americano, infatti, riesce sempre ad attirare un gran numero di spettatori (55.156 in questo caso), anche se l’affluenza nelle sale non è stata così alta nel fine settimana di apertura dell’opera del cineasta. I numeri del secondo classificato “Cry Macho – Ritorno a casa” non sono entusiasmanti (364.143 euro), ma bisogna sempre tener conto della crisi del cinema a causa del periodo storico che stiamo vivendo.

New entry anche per la terza posizione, occupata da “Clifford – Il grande cane rosso” che, proiettato in 338 schermi ha registrato una media di 881 euro, e un incasso di 297.745 euro, mentre scende in quarta posizione “Ghostbusters: Legacy” con 272.901 euro accumulati durante il fine settimana e la cifra totale di 2.197.206 euro.

Riesce a entrare nella top five con 185.895 euro “L’uomo dei ghiacci – The Ice Road”. Il film con Liam Neeson, ambientato nei bellissimi territori ghiacciati del Canada Settentrionale, ha portato al cinema 27.086 spettatori esordendo con 185.895 euro e 694 euro di media nei 268 schermi.

La top ten completa

Roberta Rosella

06/12/2021