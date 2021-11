Box office Italia: “Encanto” incanta!

(Box office Italia: incassi 25 – 28 dicembre 2021) Esordio in prima posizione al box office Italia per “Encanto”, segue al secondo posto “Ghostbusters: Legacy”, mentre “Eternals” è terzo.

Box office Italia: i colori di “Encanto” conquistano il pubblico

La Walt Disney vince la classifica del week end in termini di incassi grazie a “Encanto” che spodesta dalla prima posizione “Ghostbuster: Legacy”, costretto ad accontentarsi di un secondo posto. Il film d’animazione primo classificato, disponibile in 722 schermi, è stato vista da 246.854 spettatori, registrando una media per schermo di 2.301 euro, 1.661.608 euro guadagnati da giovedì a domenica e 1.789.910 euro da mercoledì giorno d’uscita.

Assolutamente più basso l’incasso del secondo classificato che porta a casa solo 580.490 euro e alla seconda top ten è arrivato a un introito complessivo di 1.832.345 euro. “Ghostbusters Legacy”, visibile in 566 sale, ha ottenuto una media di 1.044 euro.

Terzo gradino del podio per “Eternals” che aggiunge altri 343.555 euro al precedente bottino, totalizzando 8.039.941 euro in quattro settimane, mentre esordisce al quarto posto la commedia horror italiana “Una famiglia mostruosa” che, con 312.903 euro, ha realizzato una media di 862 euro nei 363 schermi.

Fiacco esordio per “Resident Evil: Wolcome To Raccon City” che chiude la top five con 271.891 euro e 37.810 spettatori sparsi in 280 schermi.

La top ten completa

Encanto: 1.661.608 euro (incasso week end) – 1.789.910 euro (incasso totale) – 246.854 spettatori – 722 schermi/2.301 euro media – Settimane: 1 Ghostbusters Legacy: 580.490 euro (incasso week end) – 1.832.345 euro (incasso totale) – 83.916 spettatori – 556 schermi/1.044 euro media – Settimane: 2 Eternals: 343.555 euro (incasso week end) – 8.039.941 euro (incasso totale) – 48.041spettatori – 310 schermi/1.108 euro media – Settimane: 4 Una famiglia mostruosa: 312.903 euro (incasso week end) – 312.903 euro (incasso totale) – 48.502 spettatori – 363 schermi/862 euro media – Settimane: 1 Resident Evil: Wolcome To Raccon City: 271.891 euro (incasso week end) – 271.891 euro (incasso totale) – 37.810 spettatori – 280 schermi/971 euro media – Settimane: 1 The French Dispatch: 213.089 euro (incasso week end) – 1.842.388 euro (incasso totale) – 30.209 spettatori – 269 schermi/792 euro media – Settimane: 3 Io sono Babbo Natale: 108.697 euro (incasso week end) – 1.556.973 euro (incasso totale) – 16.443 spettatori – 134 schermi/811 euro media – Settimane: 4 Zatlan: 94.908 euro (incasso week end) – 1.593.740 euro (incasso totale) – 13.394 spettatori – 177 schermi/536 euro media – Settimane: 3 Freaks Out: 79.472 euro (incasso week end) – 2.566.352 euro (incasso totale) – 11.920 spettatori – 116 schermi/685 euro media – Settimane: 5 Per tutta la vita: 73.512 euro (incasso week end) – 898.351 euro (incasso totale) – 11.091 spettatori – 144 schermi/511 euro media – Settimane: 3

Roberta Rosella

29/11/2021