Box office Italia: “Dune” si riconferma campione d’incassi

(Box office Italia: incassi 23 – 26 settembre 2021) Ancora successo per “Dune” di Denis Villeneuve che si riconferma re del box office Italia. Al secondo e al terzo posto due esordienti: “Space Jam: New Legends” e “Tre piani”.

Al box office Italia “Dune” non teme le nuove uscite

Ottimi risultati per “Dune” che si riconferma campione d’incassi al box office italiano con i suoi 2.265.591 euro guadagnati da giovedì a domenica grazie a 316.551 biglietti paganti. Il film, diretto da Denis Villeneuve e ospitato in 488 schermi, ha raggiunto l’incasso totale di 4.408.435 euro.

Esordio al secondo posto con 1.197.092 euro a fronte di 171.436 presenze per il divertente “Space Jam: New Legends”, atteso sequel targato Warner, che ha avuto la meglio sull’altro atteso debuttante italiano. Con un grande stacco in termini economici, infatti, “Tre piani” di e con Sergio Castellitto apre in terza posizione con 631.230 euro guadagnati nelle 337 sale.

“Chang-Chi e la leggenda dei dieci anelli“, re del box office USA, dopo quattro settimane scende dal secondo al quarto posto con 319.897 euro e 3.679.733 euro complessivi, così come “Qui rido io” si sposta dal terzo al quinto posto con 274.058 euro e 1.021.482 euro totali.

Due new entry per la seconda cinquina

Debutta in sesta posizione “Paw Patrol – Il Film” della Eagle Pictures”. La pellicola sui cuccioli animati più amati del piccolo schermo, ha realizzato 258.729 euro (313.725 euro complessivi), mentre “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto” passa dalla quarta alla settima posizione con 230.584 euro che portano il suo incasso totale a 2.872.424 euro totali.

Apertura in ottava posizione con 225.966 euro e 31.353 biglietti paganti per l’horror “Escape Room 2“, seguito da “Il giro del mondo in 80 giorni” che, in nona posizione, registra 148.579 euro rastrellati da giovedì a domenica, per un totale di 549.612 euro.

Chiude la classifica “Me contro te – Il mistero della scuola incantata” che scivola dalla sesta alla decima posizione con 86.937 euro e 5.044.318 euro totali.

Classifica stilata secondo i dati Cinetel.

Roberta Rosella

27/09/2021