Box office Italia: “Dune” miglior esordio del 2021

(Box office Italia: incassi 16 – 19 settembre 2021) Ottimi risultati al box office Italia per “Dune” che debutta conquistando la medaglia d’oro. Seguono al secondo e terzo posto il campione d’incassi americano “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli” e “Qui rido io” di Mario Martone.

Box office Italia capitanato da “Dune”

Le aspettative non sono state deluse: “Dune” di Denis Villeneuve ha incassato 2.136.057 euro (2.136.837 euro totali), con 287.118 spettatori distribuiti in 452 sale. Questa cifra ragguardevole è il miglior esordio del 2021 al box office italiano. Il colossal di fantascienza con Timothée Chalamet e Zendaya è stato dunque molto più apprezzato di “Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli“, ancora primo al box office USA, ma sceso di un gradino qui in Italia con 654.223 euro guadagnati in 311 schermi e 3.358.288 euro totali.

Medaglia di bronzo per “Qui rido io” di Mario Martone con Toni Servillo nei panni del grande Eduardo Scarpetta. Il film, presentato in Concorso al Festival di Venezia 2021, ha portato a casa 429.245 euro per un totale di 745.354 euro rastrellati in 320 schermi.

Quarto week end e quarta posizione per “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto” dove ritroviamo la strana coppia formata da Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Il film diretto da Riccardo Milani ha aggiunto 319.636 euro con 46.961 spettatori per raggiungere l’incasso totale di 2.641.342 euro.

Chiude la top five del box office italiano film d’animazione “Il giro del mondo in 80 giorni” con 266.947 euro e 399.670 euro accumulati dalla data di uscita a ieri.

La seconda cinquina della classifica italiana

Per la gioia dei giovanissimi la sesta posizione è occupata da “Me contro Te – Il film: Il mistero della scuola incantata”, che grazie ai 29.626 spettatori ha realizzato 191.482 euro per un totale di 4.955.387 euro.

Al settimo posto del box office Italia si piazza, perdendo due posizioni, “Fast & Furious 9”. Il film di Justin Lin, con Vin Diesel aggiunge 167.115 ai suoi guadagni per arrivare alla cifra complessiva di 4.757.823 euro.

Debutto in ottava posizione per il romantico “Ancora Più Bello” di Claudio Norza per il quale hanno pagato, secondo i dati Cinetel, 20.847 spettatori facendo realizzare alla pellicola 141.692 euro.

Chiudono la top ten della classifica italiana: “Supernova” nono con 89.646 euro e 111.811 euro complessivi e “La ragazza di Stillwater”, decimo con 69.799 e un totale di 178.435 euro.

20/09/2021