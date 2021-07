Box Office Italia: “Black Widow” mantiene ancora il primo posto

(Box Office Italia incassi dal 12 al 18 luglio) “Black Widow” rimane stabile al primo posto, mentre in seconda posizione arrivano i “Croods” e alla terza scende “The Forever Purge”.

Box Office Italia: “Black Widow” si aggiudica un’altra settimana

La Vedova Nera, aka Black Widow, non molla il primo posto nella classifica Italiana. Il film della Marvel diretto dalla regista Cate Shortland, con un pubblico pari a 225.885 persone ha guadagnato 1.580.979 euro. Il secondo posto vede invece la new entry “The Croods 2: Una nuova era”. Il film d’animazione, distribuito dalla Universal, nella sua prima settimana italiana ha incassato 744.761 con un pubblico pari a 113.615 persone. Chiude il trio alto della classifica l’horror “The Forever Purge” che nella sua seconda settimana porta a casa 406.340 euro.

Quarto e quinto posto occupati rispettivamente dai film “A Quiet Place II” e “Godzilla Vs Kong”. Il primo con un numero di spettatori pari a 15.079 guadagna 102.725 euro, il secondo invece vede i due titani far incassare 78.275 euro.

La parte bassa della classifica

Al sesto posto troviamo il film americano “Io sono Nessuno” con Bob Odenkirk che è stato visto in questa seconda settimana dall’uscita da 10.600 persone e ha guadagnato 71.476 euro. Segue poi, un altro film d’animazione, “Peter Rabbit 2” che dopo aver occupato la parte alta della classifica, scende al settimo posto. Il cartone della Warner Bros. incassa 59.897 euro.

Ancora un horror nella classifica italiana, “The Conjuring: Per ordine del Diavolo”. Il film dopo un mese nelle sale italiane incassa per questa settimana 54.889 euro per un totale di 2.086.362 euro con 302.144 persone che hanno visto il film. Piani bassi anche per il film della Disney “Crudelia” che va ad occupare il nono posto con un guadagno pari a 49.350 euro. La classifica chiude con il film “The Father”. Il decimo posto vede il lungometraggio con protagonista il premio Oscar Anthony Hopkins, che dopo più di un mese nelle sale cinematografiche italiane incassa 43.365 euro.