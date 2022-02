Box office Italia: “Assassinio sul Nilo” vince su tutti

(Box office Italia: incassi 10 – 13 febbraio 2022) Esordio vincente per “Assassinio sul Nilo”, che guida la top ten del box office Italia, seguito dalla commedia romantica “Marry Me – Sposami” e da “Il lupo e il leone”.

Le new entri “Assassinio sul Nilo” e “Marry Me” subito in cima alla classifica

“Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh e “Marry Me”, il film romantico con Jennifer Lopez e Owen Wilson si piazzano rispettivamente al primo e al secondo posto della top ten italiana alla prima settimana di programmazione. Il primo, tratto da un romanzo della regina del giallo Agatha Christie, segue il successo del precedente “Assassinio sull’Orient Express”, del 2017, sempre diretto e interpretato da Branagh. Certo questo secondo ideale capitolo deve fare i conti con la crisi pandemica ancora in atto, che ne ha ritardato più volte l’uscita, e rende difficile raggiungere i quasi 400 milioni di dollari incassati dal primo film. Anche per “Marry Me”, nonostante la seconda posizione, l’esordio internazionale è alquanto in sordina, seppur in concomitanza con la festività romantica di San Valentino.

La top ten completa

1 – Assassinio al Nilo

Regia: Kenneth Branagh

Settimane: 1

Week-end € 1.823.196 (totale: € 1.823.196)

Schermi: 613

Distribuzione: Walt Disney Pictures Italia

2 – Marry Me – Sposami

Regia: Kat Coiro

Settimane: 1

Week-end € 372.735 (totale: € 372.735)

Schermi: 398

Distribuzione: Universal Pictures

3 – Il lupo e il leone

Regia: Gilles de Maistre

Settimane: 4

week-end € 228.501 (totale: € 1.916.590)

Schermi: 369

Distribuzione: 01 Distribution

4 – La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Regia: Guillermo Del Toro

Settimane: 3

Week-end € 221.937 (totale: € 1.526.879)

Schermi: 365

Distribuzione: Walt Disney Pictures Italia

5 – Spider-Man: No Way Home

Regia: Jon Watts

Settimane: 9

week-end € 197.361 (totale: € 24.203.793)

Schermi: 208

Distribuzione: Sony Pictures Italia, Warner Bros. Pictures Italia

6 – Me contro te: Persi nel tempo

Regia: Gianluca Leuzzi

Settimane: 7

Week-end € 76.804 (totale: € 3.360.597)

Schermi: 202

Distribuzione: Warner Bros. Pictures Italia

7 – After Love

Regia: Aleem Khan

Settimane: 1

Week-end € 68.558 (totale: € 68.558)

Schermi: 63

Distribuzione: Teodora Film

8 – Una famiglia vincente – King Richard

Regia: Reinaldo Marcus Green

Settimane: 5

week-end € 65.429 (totale: € 1.355.514)

Schermi: 253

Distribuzione: Warner Bros. Pictures Italia

9 – Il discorso perfetto

Regia: Laurent Tirard

Settimane: 1

week-end € 50.729 (totale: € 52.830)

Schermi: 146

Distribuzione: I Wonder Pictures

10 – Piccolo corpo

Regia: Laura Samani

Settimane: 1

week-end € 39.374 (totale: € 52.830)

Schermi: 38

Distribuzione: Nefertiti Film

Maria Grazia Bosu

14/02/2022