Box office Italia: al primo posto ancora “Spider-Man: No Way Home”

(Box office Italia: incassi 30 dicembre – 2 gennaio 2022) Al box office Italia è campione d’incassi per la terza volta “Spider-Man: No Way Home”. Seguono gli esordienti “Belli ciao” e “Me contro te il film – Persi nel tempo”.

“Spider-Man: No Way Home” capolista al primo box office Italia dell’anno

Continua l’ascesa di “Spider-Man: No Way Home” che per la terza volta consecutiva rimane re del box office Italia con 1.379.846 euro. La pellicola di Jon Watts con Tom Holland e Zendaya, disponibile in 495 schermi ha realizzato 2.788 euro di media e un incasso totale di 20.257.684 euro.

Seconda e terza posizione occupate da due new entry: “Belli ciao” diretto da Gennaro Nunziante, con il simpatico duo Pio D’Antini e Amedeo Grieco, uscito il primo giorno dell’anno, ha aperto con 998.942 e una media di 2.555 euro nei 391 schermi di proiezione; mentre “Me contro te il film – Persi nel tempo” ha debuttato con 865.080 euro, accumulati nelle 558 sale, registrando una media per sala di 1.550 euro.

Debutto deludente per “Matrix Resurrections” che in quarta posizione ha portato a casa solo 775.102 euro e una media di 1.649 euro nelle 470 sale di visione, seguito da “House of Gucci”, quinto al terzo week end con 506.582 euro (4.070.245 euro) e una media di 1.113 euro in 455 schermi.

La top ten completa

Spider-Man: No Way Home: 1.379.846 euro (incasso week end) – 20.257.684 euro (incasso totale) – 180.631 spettatori – 495 schermi/2.788 euro media – Settimane: 3 Belli ciao: 998.942 euro (incasso week end) – 998.942 euro (incasso totale) – 139.504 spettatori – 391 schermi/2.555 euro media – Settimane: 1 Me contro te il film – Persi nel tempo: 865.080 euro (incasso week end) – 865.080 euro (incasso totale) –124.756 spettatori – 558 schermi/1.550 euro media – Settimane: 1 Matrix Resurrections: 775.102 euro (incasso week end) – 775.102 euro (incasso totale) –98.874 spettatori – 470 schermi/1.649 euro media – Settimane: 1 House of Gucci: 506.582 euro (incasso week end) – 4.070.245 euro (incasso totale) – 68.311 spettatori – 455 schermi/1.113 euro media – Settimane: 3 Sing 2 – Sempre più forte: 356.574 euro (incasso week end) – 1.530.806 euro (incasso totale) – 52.009 spettatori – 544 schermi/655 euro media – Settimane: 2 Diabolik: 334.506 euro (incasso week end) – 2.238.520 euro (incasso totale) – 47.051 spettatori – 398 schermi/840 euro media – Settimane: 3 7 donne e un mistero : 266.965 euro (incasso week end) – 717.274 euro (incasso totale) – 38.133 spettatori – 419 schermi/637 euro media – Settimane: 2 La befana vien di notte II – Le origini: 208.496 euro (incasso week end) – 208.496 euro (incasso totale) – 30.708 spettatori – 382 schermi/546 euro media – Settimane: 1 Chi ha incastrato Babbo Natale?: 182.111 euro (incasso week end) – 1.975.645 euro (incasso totale) – 25.044 spettatori – 324 schermi/562 euro media – Settimane: 3

Roberta Rosella

3/01/2022