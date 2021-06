Box Office Italia: “A Quiet Place II” primo in classifica

(Box office Italia: incassi 24 – 27 giugno 2021) Nuova settimana, e nuove new entry. “A Quiet Place II” e “Una Donna Promettente” alla loro prima settimana si trovano sul podio, scalzando “The Conjuring – Per ordine del diavolo” e “Spirit – Il ribelle”. La tenebrosa e ribelle “Crudelia” rimane aggrappata con gli artigli al terzo posto della classifica.

Silenzio in sala, “A Quiet Place II” batte tutti

Questa settimana al Box Office Italia c’è stato un cambio di regia. Uscito in Italia il 24 giugno si aggiudica subito il primo posto. Distribuito in 392 cinema in tutto il paese, il thriller/horror, con la bellissima Emily Blunt, ha incassato, nel solo weekend, 328.949 € e, complessivamente, la somma di 329.228.

Il midquel di “A Quiet Place – Un posto tranquillo” è ancora sotto la regia di John Krasinski. La pellicola vede nuovamente la famiglia Abbott affrontare i terrori del mondo esterno. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, i membri della famiglia si rendono conto che le creature che cacciano dal suono non sono le uniche minacce che si nascondono nel mondo.

Al secondo posto troviamo un’altra new entry: “Una Donna Promettente”.

Secondo posto e secondo thriller della classifica, nel Bel Paese piace la suspense e l’adrenalina che rilascia.

Il film parla di Cassie Thomas (Carey Mulligan), una giovane donna trentenne che abbandona gli studi di medicina per prendersi cura della sua migliore amica Nina, la quale è stata vittima di violenza. Nina non riuscendo a superare l’accaduto, si toglie la vita, lasciando Cassie con un vuoto emotivo.

Cassie cerca vendetta per l’amica persa punendo tutti gli uomini che provano a rimorchiarla in discoteca. La situazione sembra cambiare quando incontra un vecchio compagno di studi, ma non tutto quel che luccica è oro…

“Una Donna Promettente” incassa nel primo weekend di uscita, e complessivamente, 91.492 €.

Al terzo posto troviamo la bellissima Emma Stone nei panni di Cruella, nel film “Crudelia” della Disney, con un incasso di 87.830 € per un totale di 2.029.056 €.

Al quarto e quinto posto troviamo “The Conjuring – Per ordine del diavolo” e “Spirit – Il ribelle”, con 81.593 € e 80.490 € guadagnati dal 24 al 27 giugno.

Box Office Italia: la parte finale della top ten

Al sesto posto troviamo “Spiral – L’eredità di Saw, con un incasso di 131.311 € con una somma complessiva di 151.293 € dopo una settimana di distribuzione nelle sale italiane.

Al settimo posto “School of Mafia” uscito il 24 giugno 2021, con un incasso totale di 35.794 €, all’ottavo posto “Raya e l’ultimo Drago”, film animato della Disney, ha incassato 34.123 € complessivi. Il film era già stato distribuito il 5 marzo 2021 sulla piattaforma Disney+.

Al nono e al decimo posto troviamo “The Father – Nulla è come sembra” e “Storm Boy – il ragazzo che sapeva volare”, il primo con un incasso di 26.743 €, e il secondo con un incasso di 22.641 €.

28/06/2021