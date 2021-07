Boss Level: un gradevolissimo loop di sciocchezze

"Boss Level" (noto anche con il titolo "Quello che non ti uccide") è un film di azione eccellentemente diretto da Joe Carnahan ("A-Team", 2010). Dal divertimento ad alto numero di detonazioni, la pellicola è niente meno di un gradevolissimo loop di sciocchezze: la trama è difatti sviluppata sopra un ciclo temporale che si ripete mortalmente, offrendo se non anche il massimo dell'originalità, ma certamente il massimo dello spasso.

Il regista Carnahan sa dispensare i consueti effetti visivi raffinati, attraverso dei movimenti di macchina colmi di tensione che si avvicendano repentinamente intersecandosi con la mascolinità superba di Frank Grillo, carismatico action hero dalle fibre asciutte e lo sguardo tagliente.

Grillo tutto fascino e cazzotti

Frank Grillo, corrente star dell'azione hollywoodiana (lo si rimembra come "cattivo" in "Captain America: Civil War"), è il vero fiore all'occhiello di questo film pregno di violenza ed umorismo nero da far invidia al Tarantino più forsennato. Col valido supporto di un montaggio tempestoso, e diremmo quasi come un neo-Stallone, egli sa perfettamente infondere eccitazione ed atletismo ad ogni sequenza.

"Boss Level" costituisce dunque un'esperienza cinematografica allegra e scoppiettante, un racconto dallo sviluppo agile, ingegnoso e dinamico che potrà non essere il miglior action che tu abbia mai visto, ma di sicuro non ti lascerà inappagato.

Mirko Tommasi