Regia: Joe Carnahan

Cast: Mel Gibson, Frank Grillo, Will Sasso, Naomi Watts, Rob Gronkowski, Annabelle Wallis, Mathilde Olliver, Michelle Yeoh, Ken Jeong, Meadow Williams, John Cenatiempo, Swen Temmel, Eric Etebari, Sheaun McKinney, Athena Akers

Genere: Fantascienza, Azione, Thriller

Durata: n/d

Produzione: Scott Free Productions, Emmett/Furla/Oasis Films; USA, 2018

Distribuzione: Koch Media

Data di uscita: 18 luglio 2019

"Boss Level" è l'ottava pellicola scritta e diretta da Joe Carnahan (tra i più famosi troviamo "A-Team", 2010 e "The Grey", 2011), e racconta la storia di un veterano di guerra, costretto a rivivere il giorno della sua morte in continuazione.

Boss Level: un loop di morti

"Boss Level" segue la struttura dei classici film in cui il protagonista si ritrova ad affrontare sempre lo stesso giorno e, in questo caso, a rivivere la sua morte in eterno (tra le più note pellicole si ricorda ad esempio "Edge of Tomorrow - Senza domani", 2014).

Il colonnello Clive Ventor, interpretato da Mel Gibson, è un membro delle forze speciali statunitensi. Una delle sue giornate si concluderà con la sua morte. L'indomani tutto si ripeterà come il giorno prima e così all'infinito. L'uomo dovrà svelare il mistero dietro questo ciclo continuo e scoprire soprattutto chi gli ha provocato una tale condizione.

Boss Level: il cast

Il protagonista del film è interpretato dal regista, attore, sceneggiatore e vincitore del Premio Oscar nel 1996, Mel Gibson ("Braveheart - Cuore impavido", 1996; "Il patriota", 2000). Tra gli altri membri del cast troviamo Naomi Watts ("Mulholland Drive", 2001; "King Kong", 2005), Frank Grillo ("Captain America: Civil War", 2016; "Zero Dark Thirty", 2012), Annabelle Wallis ("Nessuna verità", 2008; "King Arthur: Il potere della spada", 2017) e Ken Jeong ("Una notte da leoni", 2009; "Un poliziotto ancora in prova", 2016). Oltre a Joe Carnahan, alla sceneggiatura della pellicola hanno collaborato anche Chris Borey e Eddie Borey, al loro secondo lavoro da sceneggiatori dopo "Open Grave" (2013).