Titolo originale: Gräns

Regia: Ali Abbasi

Cast: Eva Melander, Eero Milonoff, Viktor Åkerblom, Andreas Kundler, Joakim Olsson

Genere: Fantastico, Sentimentale, Thriller, colore

Produzione: Svezia, Danimarca, 2018

Durata 101 minuti

Distribuizione: Wanted

Data di uscita: 14 febbraio 2019

"Border - Creature straordinarie" è un film scritto e diretto da Ali Abbasi, vincitore del Noir in Festival del 2018 e del premio per la sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes 2018.

Border - Creature di confine: la storia

"Border - Creature di confine" segue la storia di Tina, un'impiegata della dogana dal fisico possente, dotata nel capire le emozioni degli altri e nel fiutare le sostanze illecite. Tina ha un viso deforme e un olfatto sviluppato a tal punto da essere il suo asso nella manica per la soluzione di molti casi.

La donna, continuamente a contatto con i viaggiatori, riesce ad avvertirne le paura, la colpa, la vergogna, senza sbagliare mai.

Le cose cambiano quando conosce Vore, che attraversa la frontiera, sfuggendo alla sua infallibile capacità di discernere. L'uomo, molto simile a lei nell'aspetto, la spinge ad abbandonarsi a un rapporto selvaggio che ben presto la metterà a confronto con se stessa, mentre si svolge un'inchiesta criminale.

Per Tina la passione nei confronti di Vore costituisce una sorta di choc esistenziale, che la porterà a scegliere tra integrazione o esclusione.

Border - Creature di confine: un film sull'umanità

"Border - Creature di confine" rivisita vecchie leggende, arricchendole della tematica sociale. Il film mette l'accento sulla differenza tra l'essere e l'apparire, sollevando la questione dell'identità, del confine tra umano e mostruoso, attraverso una protagonista dal potere davvero particolare.

Ali Abbasi è un regista di origini iraniane, al suo secondo lungometraggio dopo l'horror drammatico "Shelley", scritto e diretto nel 2016, e presentato al al Festival di Berlino.

"Border - Creature di confine" è distribuito nelle sale italiane da Wanted.