Titolo originale Bob's Burgers The Movie

Regia: Bernard Derriman, Loren Bouchard

H. Jon Benjamin, Kristen Schaal, John Roberts,, Dan Mintz, Eugene Mirman, Larry Murphy

Genere: Animazione, colore

Produzione: USA, 2022

Distribuzione: Walt Disney

Data di uscita 25 maggio 2022

"Bob's Burgers - Il Film" è una pellicola d'animazione diretta da Bernard Derriman e Loren Bouchard, basata sull'omonima sitcom animata per la TV pluripremiata agli Emmy® e agli Annie® Award. La sceneggiatura è stata realizzata da Loren Bouchard & Nora Smith. Il film è prodotto da Loren Bouchard, Nora Smith e Janelle Momary.

Bob’s Burgers – Il Film: la trama

La famiglia Belcher approda al cinema con una nuova avventura. Bob e Linda lavorano nella loro hamburgheria e hanno tre figli: la tredicenne Tina, Gene e la piccola Louise di anni nove.

I piani dei Belcher per l'estate prendono una brutta piega quando a causa di una conduttura dell'acqua rotta si crea una grande voragine proprio di fronte a Bob's Burgers. A causa di questo guasto viene bloccato l'ingresso del ristorante per un tempo indefinito. Mentre Bob e Linda fanno di tutto per non far fallire la loro l'attività, i ragazzi provano a venire a capo di un mistero che potrebbe risolvere i problemi legati al ristorante di famiglia.

Quando la situazione degenera, i Belcher si stringono l'uno all'altra cercando la speranza e lottando per riprendersi il loro lavoro.