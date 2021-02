Bliss: talmente bizzarro da lasciare pressoché interdetti

Mike Cahill, guru del fanta-esistenzialismo (vedere “I Origins”), doveva esser necessariamente ottenebrato da una miriade di sostanze o intento in multiformi tragicomici pensieri, per arrivare ad escogitare una siffatta bizzarra mescolatura di fantascienze e sentimentalismi umoristici; talmente bizzarra da lasciare, tuttavia, pressoché interdetti.

Lo sforzo del nostro futuristico regista, di un talento riconoscibile che qui è però, c'è da dire, ampiamente superato dall'ambizione, risulta discretamente caotico, qua e là sciocchino e arduamente seguibile, per lo meno per lo spettatore occasionale, e nonostante qualche stuzzicante trovata visiva (gli ologrammi che interagiscono con gli esseri umani) non crediamo possa conservarsi nella memoria collettiva di un pubblico da piattaforma per più di qualche minuto oltre la sua fine.

L'intenso brillio delle sue “stelle”

Ma alla fine della fiera, che cosa rimane, dunque, di un film confuso e discretamente monotono? L'intenso brillio delle sue “stelle”. Owen Wilson sa ben tramutare la sua proverbiale leggerezza comica in una pesante drammaturgia personale, capace di provocare in chi guarda finanche un certo grado di intenerimento. Salma Hayek, sebbene vestita di cenci, è pur sempre cosparsa di un incandescente sensualismo che pervade lo schermo ogniqualvolta vi si affacci.

La connessione fra i due appare come deliziosamente palpabile, e potrebbe costituire per alcuni un motivo più che valido per guardare questo film. Eppure, nemmeno due belle prestazioni sono sufficienti a sottrarre dal dimenticatoio una pellicola che potrà magari restare negli occhi, ma non di certo nei cuori.

Mirko Tommasi