"Blackout Love" si guarda insomma volentieri, capace com'è di trasformare un desiderio di vendetta in un divertente gioco amoroso al contempo sentimentale e anti-romantico.

Alessandro Tedeschi e la succitata Foglietta costituiscono indubitabilmente una coppia attorica dall'alchimia certa e potente. In possesso di stilemi recitativi diversificati (più istrionica lei, più temperato lui, entrambi tuttavia ugualmente efficaci), essi sanno intrecciare corpi, sguardi e parole in un turbine emotivo che rapisce, con toni sottili ma senza mancare di ironia arguta e scintillante.

L'esordio nella regia di Francesca Marino , complice una deliziosa quanto energetica Anna Foglietta , si rivela essere una commedia d'amore briosa e sferzante. Racconta di una donna smaniosa di esperienze sempre nuove, la quale a un certo momento si trova a dover fronteggiare un ex che l'ha fatta stare male in passato e che a un certo momento piomba nuovamente nella sua vita.

Regia: Francesca Marino

Cast: Anna Foglietta, Alessandro Tedeschi, Anna Bonaiuto, Barbara Chichiarelli, Alessio Praticò

Genere: Commedia, colore

Durata: 95 minuti

Produzione: Italia, 2021

Distribuzione: Prime Video

Data di uscita: 9 luglio 2021

"Blackout Love" è un film commedia del 2021 diretto da Francesca Marino, con protagonisti Anna Foglietta e Alessandro Tedeschi.

Blackout Love: la trama

Valeria (Anna Foglietta) è una donna che non deve chiedere mai, sempre desiderosa di nuove esperienze e che non guarda mai indietro. Ma un giorno tutto cambia: un suo ex (Alessandro Tedeschi) che l'ha fatta stare molto male piomba di nuovo nella sua vita, sconvolgendola completamente.