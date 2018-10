Titolo originale: La Negrada

Regia: Jorge Pérez Solano

Regia: Jorge Pérez Solano Cast:Magdalena Soriano, Juana Mariche Domínguez, Felipe Neri Acevedo Corcuera, Sara Gallardo, Ángela Hortencia Baños, Noé Corcuera Herrera

Genere: drammatico, colore

Durata: 102 minuti

Produzione: Messico, 2018

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

Jorge Pérez Solano firma una produzione originale dal titolo "Black Mexicans" (titolo originale "La Negrada) , che tratta un tema ancora nell’ombra dell’integrazione razziale della comunità afro in Messico.

Black Mexicans: triangolo amoroso messicano

"Black Mexicans"racconta la storia di Magdalena e Juanita, due donne afro-messicane , unite nella vita per il loro amore per Neri, sposato con Juanita, ma amante di Magdalena; questo triangolo non è però fonte di scandalo, in quanto si tratta di una pratica molto comune per gli abitanti della Costa Chica in Oxaca. Gelosie, passioni e fragilità di queste due donne saranno il nucleo principale di questo intenso film, che affronterà anche un’ulteriore tematica, originale e poco conosciuta: l’integrazione della comunità afro in Messico. I protagonisti sono infatti afro-messicani, e tramite le loro relazioni il regista ci permette di avere una finestra sulla loro cultura e sulle loro tradizioni. Gli afromessicani rappresentano l’1% della popolazione messicana, ma nonostante la loro numerosità, non vengono riconosciuti come un gruppo etnico, ma sono spesso vittime di forti discriminazioni.

Black Mexicans: il cuore nero del messico

Il regista Solano filtra la storia principale, attraverso una forte critica sociale alla problematica esistente dell’emarginazione di cui sono vittima i messicani di colore. Per aumentare la credibilità del progetto, Jorge Pérez Solano sceglie un cast di attori non professionisti, così che possano comunicare con maggiore effetto e sentimento la realtà che il regista vuole immortalare.