Birds of Prey: una colorata e vivace Harley Quinn nel nuovo trailer

È uscito il trailer ufficiale di “Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn)”, il nuovo film dell’universo cinematografico DC incentrato sulla figura della variopinta Harley Quinn.

Birds of Prey :una trama tutta al femminile

Sin dai primi secondi, il trailer mette in chiaro una cosa: questo film è una rinascita interamente al femminile di un personaggio che fino a ora aveva rivestito un ruolo subordinato. Harley Quinn inizia dicendo che è il suo alterego, l’arlecchino, non è nessuno senza un padrone. A nessuno potrebbe importare nulla di lei in quanto persona senza la presenza del Joker.

Tuttavia i due si sono lasciati ormai ed è tempo per Harley di rivedere le proprie priorità, mettendo se stessa e i propri desideri in primo piano. O almeno questa è la premessa: nel trailer infatti possiamo vedere Roman Sionis, interpretato per l’occasione dal grande Ewan McGregor, affermare che Harley Quinn appartiene a lui.

Il film quindi verte sulla lotta di un gruppo di donne, tutte coinvolte in una rocambolesca fuga verso la propria emancipazione, capitanate per l’occasione dalla nostra sidekick preferita. Armate fino ai denti, determinate e profondamente diverse le une dalle altre, il loro unico modo per sopravvivere alle pretese possessive di Sionis è quello di mettere da parte le divergenze personali e collaborare.

Un cast d’eccezione

La colorata e vivace protagonista, Harley Quinn, è interpretata ancora una volta dall’ineguagliabile Margot Robbie, che abbiamo appena visto sul grande schermo nei panni di Sharon Tate in “C’era una volta a… Hollywood” (2019) sotto la direzione di Quentin Tarantino.

Ad affiancarla nella pellicola vi sono Mary Elizabeth Winstead (“10 Cloverfielf Lane”, 2016) nei panni di Huntress, figlia del boss mafioso Franco Bertinelli; Jurnee Smollett-Bell (“True Blood”, 2008-2014) come Black Canary, altro membro delle vigilanti Birds of Prey insieme ad Harley e Huntress; Rosie Perez (“I morti non muoiono”, 2019) nelle veci della detective Renee Montoya e la giovane Ella Jay Basco al suo debutto in grande stile nei panni di Cassandra “Cass” Cain.

Gaia Sicolo

2/10/2019