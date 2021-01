Bird Box: un film che se lo guardi non muori

C'è una "cosa" là fuori che se la guardi muori! Premessa piuttosto intrigante per questo thriller metafisico marchiato Netflix, diretto da Susanne Bier ("In un mondo migliore") e che vede come protagonista assoluta quella vecchia volpe di Sandra Bullock. Somiglia per la verità più o meno a un centinaio di film del cine-catastrofismo, tuttavia contiene una sua schiettezza peculiare che lo aiuta ad oltrepassare agilmente gli stereotipi di genere.

Traslazione su pellicola di "La morte avrà i tuoi occhi" (2014, Josh Malerman), con un'impostazione iniziale che potrebbe vagamente ricordare uno zombie movie, un lavoro sufficientemente accurato su angoscia e tensione lo portano a sfociare in un soprannaturalismo allegorico sfumato al futuribile, in grado di mantenere vivo l'interesse sullo sviluppo, per quanto narrativamente non scorrevolissimo, delle vicende proiettate.

E brava la nostra Bullock!

E brava la nostra Bullock che, con afflato ferocemente materno, è disposta a tutto pur di mettere in salvo i suoi piccoli, donando così al concetto di genitorialità un valore più ampio ed esemplare. Forte di una recitazione carismatica e disperata (viene forse alla mente il suo grande impegno in “28 giorni”) la Bullock riesce a centralizzare su di sé l’attenzione in modo dannatamente sussultorio e appassionante.

L'obiezione più grossa che è stata mossa a “Bird Box” è che non si capisce bene che cosa sarebbero queste entità misteriose di cui parla. Ma se non lo hanno capito nemmeno i protagonisti, perché dovremmo averlo capito noi?

Mirko Tommasi