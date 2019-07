Regia: Marco Chiarini

Cast: Jacopo Barzaghi, Emily De Meyer, Gigio Alberti, Angelo Pisani, Alessandra Faiella, Anastasia Bruno, Chiara Cardea

Genere: Commedia

Durata: 89 minuti

Produzione: Italia, 2019

Distribuzione: Walt Disney

Data di uscita: 20 luglio 2019

"Berni e il giovane faraone" è un film diretto dal regista torinese Marco Chiarini che in un'intervista ha dichiarato di aver voluto creare una storia che avrebbe voluto vedere lui stesso durante la sua infanzia. Il progetto nasce nel 2015 dal laboratorio di scrittura promosso da FCTP, FictionLab.

Berni e il giovane faraone: un fantasy ad hoc per il pubblico più giovane

Berenice, soprannominata Bernie e interpretata da Emily De Meyer, figlia di una ricercatrice del Museo Egizio, è una giovane ragazza che sta attraversando la difficile età adolescenziale, sentendosi sempre fuori posto e mai all'altezza delle situazioni. Bernie si troverà, però, catapultata in una misteriosa profezia egizia: attraverso il suo sangue sveglierà, all'interno del Museo Egizio di Torino, Ram, un ragazzo di tremila anni discendente della potente dinastia di faraoni Ramsete, interpretato da Jacopo Barzaghi. Nel tentativo di adattarsi alla vita contemporanea, abbandonare la sua indole di governatore e recuperare la vita eterna, Ram stringerà una forte amicizia con Bernie, e insieme vivranno una fantastica avventura piena di colpi di scena e riferimenti all'antico Egitto. Questa avventura li porterà a scoprire un pericoloso intrigo in cui sono coinvolti anche gli adulti e che insegnerà loro l'importanza della condivisione e dell'amore.

"Berni e il giovane faraone" è un film fantasy interamente italiano che mescola importanti elementi storici ad una storia adatta a un pubblico di giovanissimi.

Nel cast troviamo attori molto giovani: Emily De Meyer, è nata in Belgio nel 2003, e da subito trasferitasi in Italia, dove a Torino, ha frequentato il liceo teatrale Germana Erba. Jacopo Barzaghi, di un anno più giovane, nato e cresciuto a Milano, ha già partecipato a un videoclip di Giovanni Caccamo, al film di Alessandro Valori "Tiro Libero" del 2017 e alla fiction Rai "Non uccidere" del 2015.