Berlinale 2023: il documentario francese Sur l’Adamant vince l’Orso d’Oro

Si è chiusa, dopo dieci giorni di proiezioni, la Berlinale 2023 con la proclamazione dei vincitori di questa edizione. L’Orso d’Oro, il premio principale della kermesse, è stato assegnato al documentario francese Sur l’Adamant. Un premio minore anche per l’unico italiano in concorso, Disco Boy di Giacomo Abruzzese.

La Berlinale 2023 ha anche premiato Steven Spielberg con un l’Orso d’oro alla carriera, premio che il regista americano ha ritirato alcuni giorni fa.

Kristen Stewart: “Abbiamo premiato il film che ci rifletteva di più”

“Guardare i film tutti insieme regala energia fisica – ha dichiarato la presidente della giuria Kristen Stewart – Il lavoro è stato trovare quello che rifletteva tutti noi, non il migliore.

Hanno affiancato l’attrice americana nella giuria l’attrice Golshifteh Farahani, il regista Radu Jude, la direttrice di casting Francine Maisler, la regista tedesca Valeska Grisebach, la vincitrice dello scorso Orso d’oro Carla Simòn e il maestro di Hong Kong Johnnie To.

La 73° edizione del Festival di Berlino è stata diretta per la terza volta dall’italiano Carlo Chatrian e ha mostrato 300 titoli in totale.

I premi assegnati alla Berlinale 2023

Orso d’oro per il miglior film: Sur l’Adamant di Nicolas Philibert

Orso d’argento Gran Premio della Giuria: Roter Himmel di Christian Petzold

Orso d’argento Premio della Giuria: Mal viver di João Canijo

Orso d’argento per la miglior regia: Philippe Garrel per Le grand chariot

Orso d’argento per la migliore interpretazione: Sofia Otero per 20.000 Species of Bees

Orso d’argento per la migliore interpretazione da non protagonista: Thea Ehre in Bis ans Ende der Nacht

Orso d’argento per la miglior sceneggiatura: Angela Schanelec per Music

Orso d’argento per il miglior contributo artistico: per la fotografia Hélène Louvart in Disco Boy di Giacomo Abbruzzese

SEZIONE ENCOUNTERS

Miglior Film: Here di Bas Devos



Miglior regia: El Echo diTatiana Huevo

Premio speciale della giuria: Orlando, ma biographie politique di Paul B. Preciado e Samsara di Lois Patiño

Premio per la miglior opera prima: The Klezmer Project di Leandro Koch and Paloma Schachmann

Premio per il miglior documentario: El Echo diTatiana Huevo