Regia: Mamoru Hosoda

Cast: Kaho Nakamura, Toshiyuki Morikawa, Mamoru Miyano, Kenjirô Tsuda, Ryô Narita, Sometani Shôta, Kôji Yakusho, Tina Tamashiro, Rina Izuta, Mami Koyama

Genere: Animazione, colore

Durata: 122 minuti

Produzione: Giappone, 2021

Distribuzione: Anime Factory, I Wonder Pictures

Data di uscita: 17 marzo 2022

"Belle" è un film diretto da Mamoru Hosoda, candidato all'Oscar nel 2019 per il film "Mirai". La pellicola rielabora in chiave contemporanea e tecnologica la favola de "La Bella e la Bestia".

Belle: la trama

Suzu è una liceale diciassettenne che abita nelle campagne della Prefettura di Kochi insieme al padre. La ragazza ha perso la mamma in giovane età. Questa perdita dolorosa ha portato Suzu a chiudersi sempre più in se stessa, allontanandosi dal padre e dal canto, la cosa che amava fare di più.

Dopo aver capito che scrivere musica è diventata la sua più grande passione, Suzu inizia a interagire con un mondo virtuale dove conquista cinque miliardi di fan online, e si trasforma in Belle, un avatar dotato di una voce straordinaria. Quando entra il contatto con un drago misterioso inizierà inoltre un viaggio ricco di avventure e sfide, che la porterà a trovare la sua vera natura.

La distribuzione

"Belle" è distribuito nelle sale da Anime Factory (l'etichetta di proprietà di Koch Media, attenta a portare in Italia il meglio dell'offerta Anime, cinematografica e home video), in collaborazione con I Wonder Pictures.

Con Anime Factory, oltre ai classici del passato come "Ufo Robot", "Goldrake" e "Ken Il Guerriero" e recenti novità come "Dragon Ball Super: Broly" e "Maquia", Koch Media porterà al cinema e rilascerà in home video titoli del calibro di "Lupin III – The First", "Hello World", "Her Blue Sky", "One Piece: Stampede" e molti altri.